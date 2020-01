Vývoj dôležitých svetových mocností a ekonomík sveta:

Viete ktorá krajina má najväčšiu ekonomiku na svete? Aký je pomer medzi HDP Číny a USA? HDP Ruska a USA? Ako sa vyvíja Japonsko? Za 1 minútu to môžete vedieť – stačí sí preštudovať tento graf a prečítať text pod ním...

Dáta sú do konca roka 2017.

Grafy sú veľmi nápomocné. Za pár sekúnd Vám povedia viac, ako dokážete napísať do niekoľkostranového textu. Nižšie je len pár najzaujímavejších pozorovaní z tohto grafu (niekedy pri veľkom množstve informácií sa stráca podstata odkazu):

Vývoj veľkých ekonomík sveta do roku 2017. Autor: ECENTER.net, Zdroj: WorldBank (ecenter.net)

· Americká ekonomika je opäť väčšia ako EÚ (prvý krát od roku 2003 a stala sa ekonomika USA stala väčšou ako EU v roku 2015 a tak je to dodnes (o 7% viac ako EU).

· Ruská ekonomika tvorí menšie HDP ako Indická (iba 61% z Indickej) (no historicky bola približne rovnaká). Indická tvorí len 13.4% z USA.

· Ruská ekonomika je menšia ako polovica ekonomiky Nemecka (43% z Nemecka). Zaujímave je, že tvorí len 8.1% USA. Kalifornia, Texas aj New York (každý štát zvlášť) má vyššie HDP ako celé Rusko. Samotná Kalifornia (Americký štát s najvyšším HDP) dokonca takmer dvojnásobok Ruska.

· Kým Čína v roku 1993 tvorila len 6.4% produkcie USA a v roku 2005 17.3%, v roku 2017 vytvorila 63.5% produkcie z USA a rýchle sa doťahuje. Dôležité je povedať, že tento objem produkcie je tvorený populáciou, ktorá je 4 násobkom populácie v USA.

· Ekonomika Eurozóny bola 3-násobkom Čínskej v roku 2008, v roku 2017 už boli prakticky rovnaké (o 7% bola ekonomika Eurozóny výkonnejšia). Ekonomika Eurozóny reprezentuje 68% ekonomiky USA (Eurozóna má väčšiu populáciu o cca. 5%).

· Japonská produkcia od roku 2012 po 2015 klesla takmer o 1/3! V roku 1995 prezentovala táto krajina 70% produkcie USA, v 2017 to je už len 25%.

Dôležité je spomenúť, že na vyššie uvedené dáta majú vplyv vzájomné kurzy mien. Moja snaha bola uviesť významne zjednodušený pohľad na dôležité ekonomiky sveta pre ľudí, ktorí majú radi tekéto informácie.

Dá sa z toho grafu vyčítať oveľa viac informácií, no aspoň pár zaujímavých je teda vyššie. (viem, že v grafe chýba EU, Eurozóna, a Kalifornia - ale to som už nestihol doplniť). Je to len text narýchlo.

Ohhhh... a aby som nezabudol Slovenská ekonomika tvorí 0.5% z ekonomiky USA (a 0.15% populácie z USA).

Pekný začiatok týždňa :).