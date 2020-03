Corona vírus alebo COVID-19 alebo SARS-CoV-2 v číslach

Vyzerá že Corona vírus bude mať veľmi významný dopad na naše životy v roku 2020 a to po každej stránke.

Po stránke zdravotnej, spoločenskej, ekonomickej atď. Je preto vhodné porozumieť reálnym dátam a súčasnej situácii – umožní nám to lepšie chápať, čo nás čaká.

Corona vírus mimo číny (worldometers.info)

Dôležité je hneď na úvod uviesť, že nevieme o všetkých prípadoch. Niektorí ľudia majú veľmi slabé, alebo žiadne symptómy a o ich nákaze sa nikdy nedozvieme. Zatiaľ nevieme aký je pomer takýchto ľudí k ľuďom, ktorí majú viditeľné resp. silné symptómy a dajú sa vyšetriť. Takže nasledovné údaje vychádzajú len z dát, ktoré sú známe a prístupné.

Linka nižšie obsahuje informácie z worldometers.info/coronavirus/, kde veľmi detailne sledujú vývoj na celom svete. Môžu tam byť drobné nepresnosti, keďže stránka sleduje vývoj na celom svete. Tie nepresnosti sú však z pohľadu globálneho vývoja nevýznamné. Keďže nie každý vie po anglicky, alebo zapnúť si prekladač, tak preto poskytujem tieto dáta na linke nižšie v slovenčine.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MJPOaiLxJTtWusATZywhBYaaQdgeB04JtUoXCcmtbQ/edit#gid=0 (Pri dokončení článku sú už niektoré dáta mierne zmenené ako pri jeho písaní, takže mierne odchýlky čísiel v súbore voči údajom v texte budú – napríklad v priebehu cca. 30 minút sa zo 110 krajín stalo 111, bolo ďaľších 12 nakazených a jedno úmrtie navyše, o ďaľšiu polhodinu bolo reportovaných ďaľších 50 nakazených a 4 úmrtia; budem sa snažiť ten súbor aktualizovať).

V Číne majú za posledných pár dní len cca. 40-50 nových prípadov a to mali viac ako 80,000 nakazených osôb. Preto považujem Čínu za najväčšieho odborníka v tom, ako s nákazou účinne bojovať v krajine v ktorej sa už vírus značne rozšíril. Veľa odborníkov bolo skeptických ohľadom súčasného objektívneho reportovania výsledkov v Číne; a aj preto boli odborníci z WHO v Číne na pozorovanie a potvrdili sami, že boli veľmi pozitívne prekvapení z Čínskeho úspechu.

Nakazených mimo Číny je viac ako 33 000 osôb a nových prípadov je viac ako 4000 (teda nad 12% - včera to bolo tiež nad 12%). Zvyšok sveta mal v porovnaní s Čínou výhodu, že o nákaze vedel s časovým predstihom. Pri rovnakom vývoji bude mať zvyšok sveta odhadom skôr ako 25. marca viac prípadov ako Čína. Čína mala 6. 2. rovnaký počet nakazených ako je dnes vo zvyšku sveta.

Slovensko bolo jednou z posledných Európskych krajín, kde sa vírus vyskytol (6. marca). Krajiny, kde nepristúpia k radikálnym krokom rýchlo, môžu pozorovať šírenie na základe vývoja už v iných krajinách, kde k radikálnym krokom nepristúpili včas (napríklad Taliansko). V Čechách sa to začalo 1. marca a dnes majú 36 nakazených. Naša populácia je polovičná, takže cca. 15-teho môžeme očakávať nakazených približne 18. Aj keď samozrejme matematika neplatí rovnako na každú krajinu, takže toto je len veľmi hrubý odhad, ktorý môže byť v realite významne odlišný.

To, čo teraz robia v Taliansku (serióznejšie karanténne kroky) je asi niečo, čo skôr či neskôr budú musieť spraviť aj v iných regiónoch sveta. Otázka je, kedy je na to správny čas.

Z môjho osobného pohľadu to v tomto konkrétnom prípade funguje nasledovne: razantné opatrenia v skoršom štádiu sú lepšie, účinnejšie a menej finančne náročné, ako keď sú spravené neskôr. Aj napriek tomu, že sa môžu na úvod zdať zbytočné a drahé pokiaľ problém nie je seriózny. A tiež myslím, že dôležitá je koordinácia s okolitými regiónmi, či krajinami – teda napr. celá krajina alebo celé EU.

Napriek tomu, že Čína bola vo veľkom predstihu prvá krajina, kde sa vírus objavil, je dnes až piatou krajinou v prepočte nakazení na 1 mil. obyvateľov - po Južnej Kórei, Taliansku, Iráne a Bahraine. Za nedlho Čínu pravdepodobne ‘predstihne‘ aj Švajčiarsko aj Nórsko. Ak by sa Slovensko zastavilo na rovnakom čísle ako Čína, tak by sa jednalo o 297 prípadov nakazení (a pri priemernej 5.84% úmrtnosti evidovaných prípadov so známym výsledkom by sa jednalo o 17 úmrtí; pri 3% mortalite prezentovanej WHO by to bolo 8-9 ľudí). Samozrejme, budem veľmi rád (určite budeme všetci), ak by sa to zastavilo hneď teraz, a mohli by sme mať nulovú úmrtnosť a to je v princípe hlavný dôvod prečo tento blog píšem .

Úspech, ktorý dosiahli v Číne s potlačením rozširovania vírusu je malý zázrak aj vzhľadom na to v akom neskorom štádiu sa tomu začali venovať. Obávam sa, že nebude jednoduché dosiahnuť alebo replikovať podobný výsledok v štátoch EU, USA, či v mnohých iných krajinách sveta. Najmä preto, lebo ľudia v týchto krajinách nemajú až takú disciplínu nasledovať nariadenia ako sa to deje v Číne alebo nemajú vôľu a ochotu odopriať si zo svojich osobných slobôd. Nieže by som chcel mať diktatúru - určite nie. Bol by som skôr rád, ak by sme vedeli našou pokročilou uvedomelosťou byť úspešnejší ako v autoritatívnej Číne. Snáď sa to nám uvedomelým Slovákom spoločne podarí.

Pevne verím a dúfam, že ľudia, ktorí sú v krízovom štábe a robia kľúčové rozhodnutia majú vedomosti o tom, aké opatrenia spravili v iných, skôr postihnutých krajinách. Napríklad povinná a dobrovoľná karanténa pre ľudí, ktorí prišli z postihnutých krajín, či oblastí - v prípade porušenia hrozí vysoká finančná pokuta. Samonahlasovanie potenciálných rizík (napríklad nahlásim, že som bol minulý týždeň lyžovať s rodinou v Taliansku; a samozrejme dostanem obratom informáciu ako sa mám chovať a postupovať) a podobne. Toto je niečo, čo trochu postrádam v dnešnej komunikácií relevantných ľudí a orgánov v našej krajine, pretože teraz sa dá potenciálny negatívny dopad možno minimalizovať; o 7 alebo 14 dní to už môže byť menej účinné a problematickejšie. Čím skôr sa v tomto spraví veľa práce a opatrení, tým menší dopad to bude mať na ľudí v našej krajine.

Zmena: práve som si prečítal, že nariadenie povinnej karantény pri príchode z rizikových krajín vláda práve spravila - super! Pokutu by som navrhol významne vyššiu ako 1660 eur za nedodržanie karantény - je to ohrozenie zdravia a potenciálne života viacerých ľudí. A pridal by som krajiny Bahrain (64,1) Švajčiarsko (43,2) a Nórsko (41,9), kde je podiel na 1 mil. populácie viac alebo blízko k číslu v Číne (56,1) a za deň až tri bude pravdepodobne u všetkých spomenutých krajinách vyšší.

Zaujímavé relevantné videá:

https://www.youtube.com/watch?v=k99tGBPGI9I - mapa rozšírenia víruzu v Európe v časovom slede.

https://www.youtube.com/watch?v=6uu1MGyGjvI – mapa rozšírenia vírusu do rôznych štátov

https://www.youtube.com/watch?v=t_SphtcxPIo – počty nakazení v štátoch a ich vývoj

https://www.youtube.com/watch?v=53nhErXUd9A – nemocnica s 1000 lôžkami vybudovaná za 10 dní – 160 riadiacich pracovníkov a mnoho robotníkov. Pracuje tam 1 400 medicínskych pracovníkov.

https://public.flourish.studio/visualisation/1470136/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1470136 - prehľadná mapa lokalít na Slovensku s výskytom vírusu Corona a počtom výskutu v daných lokalitách.

Čo môže pomôcť?

Nedovolím si suplovať rolu WHO, či rôznych zdravotníckych organizácií a podobných inštitúcií, ale nasledujúce určite pomôže znížiť pravdepodobnosť nakazenia seba alebo druhých:

Určite nechoďte priamo k lekárovi, ak máte podozrenie, že ste nakazení vírusom Corona. - treba volať na číslo zaslané MZ v SMS. Ak by ste išli k lekárovi bez informovania, môžte zapríčiniť karanténu pre zdravotnícky personál, ktorí v nasledujúcom období asi budeme veľmi potrebovať. Nechodiť na miesta, kde je veľa ľudí, Dôkladné, časté a poriadne umývanie rúk je veľmi dôležité. Prípadne dezinfekcia rúk dezinfekčným prostriedkom, Nechytať si tvár, ústa, nos, oči (alebo čo najmenej), Minimalizovať možnosť prenosu – napríklad miesto hotovosti platiť kartami. (V niektorých krajinách vrátane Číny sterilizujú hotovosť – takže idú 'prať peniaze' :). Mnoho ďalších bodov, ktoré si treba prečítať z oficiálnych a spoľahlivých zdrojov ;).

Som si vedomý, že za číslami vyššie uvedenými sú životy mnohých konkrétnych ľudí :( a táto situácia ovplyvnila životy mnohých konkrétnych rodín, priateľov a známych :(, čo mi je úprimne ľúto. Verím, že nám sa podarí minimalizovať možné negatívne dopady na Slovensku aj mimo našej krajiny.

Aké účinné opatrenia napadajú vás? Alebo o akých ste počuli a myslíte si, že stoja za zamyslenie? Prípadne, na čo myslíte, že treba dať pozor? Dnes som mal diskusiu so známou z Talianska a povedala mi, že časť problému bola, že tam bolo 'niekoľko bezohľadných', ktorí ignorovali odporúčania a povedali si, že ich sa ich to netýka a miesto práce z domu a izolovania sa, išli s rodinami, či kamarátmi lyžovať, alebo zabávať sa'. Neviem, nakoľko je toto spoľahlivá informácia, ale ak by to bola pravda, tak to problém v Taliansku mohlo významne zhoršiť. Možno ešte dôležitejšie bolo, že Taliani nechceli príjsť o príjmy z turizmu, lebo bol v Miláne Fashion week a tiež veľké výstavy, ktoré nezrušili za daných okolností, keď boli počty nakazených nižšie ako v Nemecku a Francúzsku.

Ešte na záver po dopísaní článku (o cca. 5 hodín neskôr ako boli písané riadky vyššie): Na porovnanie Nórsko má cca. rovnakú populáciu ako Slovensko. 26. 2. bol prvý prípad COVID-19. Dnes (12 dní neskôr) majú 224 prípadov, z ktorých je 48 nových.

Na zoznam pribudla ďaľšie dve krajiny (takže spolu 113 krajín), vyše 500 nakazených (teraz 114 276) a 19 úmrtí (teraz 4 009). :(.