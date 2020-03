Na zoznam pre povinnú karanténu pridať Bahrain, Švajčiarsko, Nórsko, Dánsko a Island

PREVENCIA: Zvážiť či k zoznamu rizikových krajín - Čína, Irán, Taliansko a Južná Kórea pridať aj Bahrain, Švajčiarsko Nórsko, Dánsko a Island. A ak to nespravíme, tak si aspoň dávajme pozor.

Ak ktokoľvek pricestuje z Bahrainu, Švajčiarska, Nórska, alebo Dánska, tak je významne vyššia pravdepodobnosť, že môže byť nakazený ako osoba, ktorá pricestuje z Číny. Ak je Čína dnes na zozname rizikových krajín, tak tieto krajiny na zozname rizikových krajín musia byť určite tiež. Ak nie sú, tak je to nesprávne a môže to zapríčiniť zbytočné nákazy a ďaľšie šírenie vírusu, čomu sa mohlo predísť.

Corona vírus - model (wikimedia)

Čína má 56,1 obyvateľov nakazených v pomere na 1 mil. obyvateľov. Bahrain má 64,6, Švajčiarsko 57,4, Island 208,8(!), Nórsko 60,5 a Dánsko45,2 (zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/ a vychádzam z predpokladu, že tento zdroj má správne údaje. Keď som porovnával Čechy, Slovensko a USA tak napríklad pri USA a Čechách mal aktuálnejšie informácie ako WHO (ale pri údajoch z Dánska som si nie úplne istý, či sú správne - uvidíme zajtra, keď WHO spraví update)). Ak sú však údaje z Dánska správne, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou bude mať Dánsko viac reportovaných nakazených na 1mil. obyvateľov ako Čína do 12.3.2020 (a to znamená, že už včera mali v Dánsku vyššiu koncentráciu reálne nakazených ľudí ako Čína počas najhoršieho obdobia, pretože tí, ktorí budú známi o dva dni boli nakazení už pred dneskajškom a dnes sú aktívni prenášači vírusu). Takýto záver môžem spraviť s vysokou pravdepodobnosťou, pretože v Číne má denne menej ako 0.05% nových prípadov a v Dánsku bolo včera aj dnes viac ako 20% nových prípadov.

Vo všetkých spomenutých krajinách okrem Činy sú však skoro všetky prípady stále aktívne. V Číne je už len 21% z nakazených aktívnych a každým dňom to rapídne klesá. Ináč povedané dnes máte niekoľkonásobne vyššiu pravdepodobnosť, že sa nakazíte Corona vírusom od človeka, ktorý prišiel z Bahrainu, Islandu, Švajčiarska, Nórska, alebo Dánska, ako od toho, kto prišiel z Číny. Čína dnes na zozname rizikových krajín je, a ostatné spomenuté krajiny nie sú. A preto to treba opraviť.

A ešte pár slov od človeka so skúsenosťami: Giacomo Graselli - má na starosti koordináciu COVID-19 a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) v silne postihnutom regióne Lombardi (https://www.youtube.com/watch?v=9mrPHO-nkVE) a jeho výroky boli "Ak nebudete veľmi opatrní ohľadom rozšírovania tejto nemoci, tak to premôže váš zdravotný systém bezohľadu na to, aký dodbrý môže systém byť"... "najdôležitejšie je nedovoliť aby ochorelo veľa ľudí"... "naučte ľudí správať sa tak, aby nerozširovali túto chorobu"... povedal tiež že "táto choroba je horšia ako bomba, lebo bomba je na jdenom mieste a v jednom čase, toto rastie a je to nákazlivé a rastie to veľmi rýchle"... "ak by mi niekto pred dvomi týždňami povedal, že budeme mať 500 nových JIS postelí a kompletne reorganizujeme nemocnicu, tak mu poviem, že je blázon... a teraz sa to deje"... spomenul tiež že je veľmi dôležité aby sa medicínsky pracovníci naučili správne používať ochranné pracovné prostriedky, lebo niekoľko z nich sa nakazilo v prvých dňoch práve z tohto dôvodu. Lombardi región je najbohatší región v Taliansku so zdravotnou starostlivosťou na vysokej úrovni a napriek tomu majú v súčasnosti obrovské problémy. Neviem si ani predstaviť, čo by podobná explózia ochorení, aká je v Lombardi spravila u nás :(.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Súčasné nariadenie:

Osoby vracajúce sa z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas v dohľadnej dobe vydá pravidlá pre domácu povinnú karanténu. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-slovensko-zakazuje-sportove-kulturne-a-verejne-podujatia

Ak sa vývoj nespomalí tak do 19. 2. budeme mať viac prípadov nákazy ako v Číne a pre informáciu už dnes máme v Európe viac prípadov aktívnej nákazy ako v Číne.

Ak vás zaujíma o víruse Corona viac, tak tu je ešte blog zo včera: https://pavolkopecny.blog.sme.sk/c/529812/corona-virus-alebo-covid-19-alebo-sars-cov-2-v-cislach.html