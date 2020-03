Slovensko by sa mohlo stať Európskym lídrom v boji s Corona virusom alebo COVID-19 v Schengenskej zóne a žiadať uniformný, striktný, razantný a koordinovaný postup všetkých členov.

Učme sa od Číny, Singapuru, Hong Kongu a Thajska – 4 krajiny, kde je menej ako 50% aktívnych prípadov – ináč povedané, viac sa vyliečilo, ako je nakazených (a mali viac ako 10 nakazených). Ale Čína je jasným lídrom s len 18.32% a iba 18 nových nakazení 13.3..

Predvčerom bolo cca. 4500+ nových ochorení, včera cca. 7000+ a dnes cca. 8300+. Rovnako razantný nárast bol aj v prípade úmrtí (cca. 240, 300 a 350 - presné čísla sa trochu líšia podľa toho kedy začína a končí deň); kto toto nevníma ako veľmi serióznu situáciu, tak ma to prekvapuja a asi moc nerozumie číslam. Zatiaľ väčšinu mojich predošlých návrhov naša vláda aj spravila cca. do 24 hodín (aj keď je to asi náhoda). Tak verím, že sa podarí aj toto:

Slovensko robí viac ako niektoré krajiny, čomu som rád. Ale tiež zároveň robí menej ako iné krajiny, čomu nie som rád. Môj názor je, že by Slovensko malo požiadať Schenghen o koordinovaný prístup k veľmi razantným opatreniam v celej Schengen zóne. Ak o toto požiada malá krajina s malým počtom nakazených, tak je vysoká pravdepodobnosť že bude vypočutá. Lebo ak s malým počtom nakazených ste ochotní zaviesť veľmi striktné opatrenia, tak tí, ktorí majú veľké množstvo nakazených sa budú na svoje opatrenia určite pozerať ako nepostačujúce.

Vysvetlím prečo je to potrebné: Dajme tomu, že Taliansko po mesiaci uvoľní reštrikcie, lebo začne významne klesať počet nakazených (aj keď myslím, že to bude trvať dlhšie ako mesiac). Zároveň o mesiac môže kulminovať problém v Nemecku, z ktorého prídu ďalší ľudia do Talianska. Tým sa nič nevyrieši, lebo Taliani budú za chvíľu tam, kde boli pred tým. Vírus sa len bude ‘prelievať' z jedného regiónu do druhého.

Nie je žiadna pochybnosť o tom, že ekonomické dopady budú veľmi vysoké pri navrhovaných drsných a razantných reštrikčných opatreniach. Veľmi vysoké, naozaj.

Ale ak sa to nevyrieši teraz a razantne, tak ekonomické dopady budú VYSOKÝM NÁSOBKOM navrhovaných súčasných razantných celoplošných reštrikčných opatrení. Ináč povedané, ak by sa nám to podarilo teraz za mesiac vyriešiť, tak ten ekonomický pokles bude úplne zanedbateľný proti tomu, ak sa tento problém bude rozširovať a pokračovať do konca roka prípadne aj dlhšie.

Väčšina z nás si asi vie predstaviť Petriho misku, do ktorej dáme tekutinu a do tekutiny jeden kus vírusu, ktorý sa v danej tekutine vie rozmnožovať a šíriť. Predstavme si, že do Petriho misky po začiatku množenia vložíme trubičku, ktorou odizolujeme malú časť (vnútro trubičky) od ostatného okolia, a v oblasti vnútra trubičky vírus zneškodníme (vnútro trubičky reprezentuje úspešné reštrikčné opatrenia v jednej krajine Európy). Skúste uhádnuť, čo sa stane, keď trubičku odstránime a tekutina bude v styku s okolitou tekutinou (to reprezentuje ukončenie reštrikčných opatrení v jednej krajine)? Väčšina z vás určite vie odpoveď na túto otázku – vírus sa opať rozšíri aj na miesto, kde predtým bola trubička.

Tí, čo o víruse vedia veľa, sa obávajú možného vývoja, lebo rozumejú potencii šírenia tohto vírusu a tiež možných dopadov na zdravie a životy ľudí. Tí čo o ňom vedia málo, si myslia, že tí čo o ňom vedia veľa to preháňajú.

Úplne súhlasím s výrokom – správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných. Toto je zatiaľ najvhodnejší popis správneho prístupu, čo som počul.

A pre naších Slovenských a Európskych predstaviteľov mám jednu radu: veľa ľudí teraz hovorí, že keby sme toto alebo ono urobili pred 10 dňami, tak by sme nemuseli byť dnes tam, kde sme. Prosím urobte DNES také opatrenia, aby ste o 10 dní nemohli povedať predošlú vetu. Príklad: ak by pred 10 dňami platili reštrikcie, ktoré budú platiť AŽ od pondelka (všetky školy a škôlky uzavreté atď), tak sme nemuseli mať ďalšie nakazené osoby zo škôlky, kde bola jedna z prvých nakazených. Čiže nerobiť reštrikčné opatrenia AŽ keď sa niečo udeje, ale urobiť to PRED TÝM, ako sa to udeje. Ale opakujem, že bez koordinovaného razantného celoschengenského prístupu sa obávam, že účinnosť krokov bude pod očakávania. Všetky krajiny (a aj jednotlivci) v šenghenskom priestore by mali zaviesť reštrikcie podľa najviac postihnutej krajiny – v súčasnosti podľa Talianska a možno aj trochu prísnejšie.

Ak by sme sa poučili z Číny a mimoriadne razantné opatrenia sme urobili 1. februára, tak veľa ľudí, ktorý už nežijú by žili, a možno by sme žiaden problém v Európe ani nemali. Vtedy bolo cca. 20 nakazených v Európe a 10,000+ v Číne. O 10 dní neskôr bolo v Číne viac ako 40,000 a v Taliansku len 3ja – ešte stále bol na razantné reštrikcie dobrý čas. O ďaľších 10 dní boli v Taliansku stále len 3ja nakazení, v Číne už viac ako 75 tis.. O ďaľších 5 dní bolo v taliansku viac ako 300 a o ďaľších 5 dní viac ako 1500 a o ďaľších 5 dní viac ako 4600 a o ďaľších 5 dní viac ako 12400. Takže ešte raz, koľko by tie reštrikcie stáli 1.3., alebo 10. 3. a koľko budú stáť dnes? A dáva zmysel výrok: „ak budeme vidieť, že to nie je postačujúce tak potom spravíme ďaľšie opatrenia?“ Ja som názoru, že dáva zmysel povedať urobím dnes všetky opatrenia, ktoré je možné spraviť dnes na maximálne možné minimalizovanie šírenia Corona vírusu. A keď neskôr uvidím, že to nepomohlo, tak viem, že som spravil, čo sa spraviť dalo. Máme výhodu, že vidíme vysoký potenciál širenia vírusu z Číny aj z Talianska.

https://www.youtube.com/watch?v=dcJDpV-igjs – prosím ľudia, čo hovoria anglicky – pozrite si toto pozorne a preložte kamarátom, známym a rodinám. Dr. Richard Hatchett, CEO Coalition for Epidemic Praparedness and Innovations v Británii. Viedol túto inštitúciu 20 rokov a hovorí že úspech v Číne bol aj kôli tomu, že ľudia v Číne sa k tomu postavili tak, že sú vo vojne - vo vojne proti corona vírusu. Veľmi zujímavý rozhovor celý, ale určite si pozrite od 10:00 – “aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”

Tak aj preto píšem blog o Corone 3tí deň za sebou ;).

Zaujímavá info – nový výskum:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v1

Vírus zostane aktívny v aerosoli do 3 hodín, na medi do 4, na kartóne do 24 hodín, na plastoch a nerezi do 2-3 dní.

