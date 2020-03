Corona vírus je oveľa vážnejší problém, ako si mnohí myslia.

Chápem, že je to pre mnohých ťažko uchopiteľné, lebo niečo takého tu ešte nebolo. Tiež chápem, že je veľa ľudí, ktorí si myslí, že u nás sa nestane to, čo v Taliansku, Švajčiarsku, Nórsku, alebo Dánsku.

O Číne nehovorím, lebo ak by sme dopadli ako Čína, tak by som to považoval za fantastický úspech (cca. 300 nakazení a 14 úmrtí). A dúfam, že sa nám podarí lepší výsledok, ale podľa súčasných reštrikcií a pozorovaní správania sa ľudí tomu dávam veľmi nízku pravdepodobnosť blížiacu sa k nule. Nemyslím si, že 100% našej populácie sú znalí, uvedomelí a zodpovední ľudia (a aj keby takí boli, aj tak by to bolo veľmi ťažké). A štát dostatočné reštrikcie zatiaľ nespustil.

Tí čo majú načítané sú zdesení a myslia si, že reštrikcie sú nedostatočné, a tí čo načítané nemajú sú šťastní, chodia si po vonku a myslia si, že sa z toho robí zbytočná panika a že sú všetci hlúpi. Môj pohľad sa mení a značne sa vyvíja každým dňom, keďže tie čísla sledujem a zapisujem si ich a tiež som v kontakte s ľudmi, ktorí sú v oblastiach ďaleko viac postihnutých ako Slovensko. Dnes je 4tý krát čo sa snažím zdieľať nové informácie a podnety ku ktorým som sa dostal.

Je toho veľa ale tu je asi to najpodstatnejšie:

Situácia je veľmi vážna – naozaj veľmi vážna:

Súčasný nárast mimo Čínu je medzi 16-20% denne. A toto je dôležité aj keď to nie je úplne presné, ale ľahké na pochopenie a zapamätanie: nárast je tak rýchly, že každých cca. 14 dní pridáte jednu nulu k číslu. Takže ak bolo pred 28 dňami 640+, pred 14 dňami 6 400+, tak včera bolo 64 000+. A realita vyzerá takto: pred 28 dňami bolo 608 prípadov a pred 14 dňami bolo 5,364 prípadov a včera 64,659. A znamená to, že bez významných reštrikcií by mohlo o 10 dní byť cca. 640,000+ atď. To je rýchlosť akou sa tento vírus šíri ak sú na mieste len mierne reštrikcie v niektorých lokalitách. A to je dôvod, prečo si myslím, že reštrikcie musia byť serióznejšie (ako to urobili v Číne) a ideálne na celom svete ale aspoň teda v celom Schengene. A potom púšťať do krajiny ľudí len s 14 dňovou karanténou a tovary s 5 dňovým prestojom alebo nech tovary prejdú nejakým tunelom, kde sa vírus mikrovlnami alebo vyššiou teplotou zneškodní.

6. 3. Dr. Richard Hatchett, CEO Coalition for Epidemic Praparedness and Innovations v Británii povedal, že odborníci odhadujú možné napadnutie 50-70% populácie:

video //www.youtube.com/embed/dcJDpV-igjs

-

11.3. Merkelová povedala, že do 70% populácie Nemecka sa môže nakaziť Corona vírusom (https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51835856).

13.3. U.S. Center for Disease Control (CDC) Centrum pre kontrolu nemocí vydalo vyhlásenie, že ak by sa nič nespravilo, tak 160-200 milionov ľudí v USA sa môže nakaziť a 200 000 až 1,7 milióna by mohla chorobe podľahnúť. (To reprezentuje 48-61% nakazení a 0,125% až 1,07% z nakazených umrieť)

(https://dnyuz.com/2020/03/13/the-worst-case-estimate-for-u-s-coronavirus-deaths/)

Neviem, z čoho vychádzajú čísla v USA, ale ak by sme sa bavili o nižšiej hranici nákazy – 50% - tak je to každý druhý na Slovensku, čiže 2,7 mil. obyvateľov a úmrtnosti 4,27% čo je zatiaľ najnižšia zo všetkých krajín, ktoré mali viac ako 100 nakazení (a je v Číne), tak by sa jednalo o 128 000 úmrtí v našej krajine (!). A ak by aj každý druhý bol bez symptómov, alebo s minimálnymi symptómami, tak sa stále bavíme o obrovskom čísle 64 000 úmrtí. Ak by sme rátali s absolútne najoptimistickejším scenárom prezentovaným CDC (ktorý je neuveriteľne nízky a zatiaľ sa nezakladá na žiadnych doteraz zaznamenaných dátach), tak by sa jednalo o 3388 úmrtí. Ale toto nízke číslo vychádza z podľa môjho názoru z absolútne podhodnotenej Americkej hodnoty 0,125-1,07%, a pri Trumpovej administratíve mám dôvod týmto číslam nedôverovať ... mimochodom v USA z 2329 nakazených je do včera 50 úmrtí a 41 vyliečených zatiaľ (čiže viac ako 50% úmrtnosť – ale toto číslo určite pôjde nižšie a je zapríčinené tým, že je to len začiatok), 2238 sú zatiaľ aktívne prípady u ktorých ešte nevieme ako dopadnú, takže ak by sa všetci zvyšní nakazení zázrakom vyliečili, tak už teraz sú na 2+%).

Včera a dnes som mal trochu času a skúšal som si namodelovať nejaké scenáre vychádzajúce z dostupných čísiel:

Za posledných 14 dní bol každý deň v priemere nárast 20% nakazení vo svete mimo Čínu (ktorá dnes ako jediná z krajín, ktoré mali viac ako 100 nakazení vyzerá mať Coronu pod kontrolou). Pri nižšom 16% tempe nárastu by bolo cca. 130 tisíc nakazených mimo Čínu o k 18.3. (a myslím, že v nasledujúcich cca. 5tich dňoch nárast môžeme očakávať vyšší). A k 1.4. podľa týchto výpočtov hrozí, že môže byť až 1 mil. evidovaných nakazených mimo Čínu a tým pádom hrozí spolu 47 200 úmrtí na COVID-19 do cca. 14 dní od tohto dátumu. A toto je dôvod prečo sa robia reštriktívne opatrenia. Chcú to spomaliť. Jediná Čína ukázala, že sa to dá aj zastaviť (takmer úplne; a viem, že sa to ešte môže zmeniť aj v Číne a opäť narásť, ale žiadnej inej krajine sa zatiaľ nič podobné nepodarilo, okrem tých, ktorí mali len 10 a menej prípadov). A preto tvrdím, že nemyslím, že je čas na vlastné experimenty, a treba skúsiť to, čo zafungovalo – teda spraviť to, čo Čína.

Na Slovensku však máme nárast za posledné 3 dni v priemere 68% (ale v úvode je vysoký nárast bežný jav, ktorý môžeme očakávať aj v nasledujúcich dňoch. Učíme sa ako s touto novou realitou žiť a čím toho bude viac pribúdať tým bude viac ľudí k problému pristupovať zodpovednejšie, lebo to budú viac vnímať. 9.3. mali v Čechách 38 prípadov a včera – 14.3. ich mali 141. To sa s veľkou pravdepodobnosťou udeje u nás v nasledujúcich 4-6 dňoch. A ak sa nám ešte pár neopatrných situácií ako včera v Ružinovskej nemocnici stane (čo ma nesmierne mrzí a vyzerá že aj v zdravotníctve je človek a možno ľudia, ktorí nerozumejú vážnosti súčasného stavu), tak to bude mať rýchlejší spád a katastrofálnejšie dopady, ako v Čechách. V tomto prípade nehrá rolu, že - u nás to pôjde 2x pomalšie ako v Čechách, lebo majú 2x viac ľudí. Toto nehrá významnú rolu. Tu hrá rolu, kde sa to kedy začalo a akým spôsobom sa ľudia správajú. Mali sme trochu časový náskok, ale to sa môže veľmi rýchlo zmeniť pri neopatrnom správaní sa ľudí v komunite.

Na základe dnešných výpočtov a zistení aké reštrikcie sú a boli v Taliansku, som presvedčený, že súčasne reštrikcie nie sú dostatočné. Najideálnejšie riešenie by bolo radikálne reštrikcie na 30 dní na celom svete napríklad od 20.3. Ale to som skôr asi v rovine utopického riešenia. Takže druhú alternatívu vidím v Schengen zóne a po vyriešení problému v Schengene všetkých čo chcú vstúpiť do priestoru, dať do 14 dňovej karantény kým sa nenájdu ďaľšie a lepšie riešenia.

V tomto súbore sa môžete pozrieť na situáciu aká bola na konci každého dňa za posledných 5 dní a tiež na prepočty a predikcie nasledujúcich dní:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MJPOaiLxJTtWusATZywhBYaaQdgeB04JtUoXCcmtbQ/edit#gid=756341635

Ak vlády nerobia dostatočné opatrenia (a je pravda, že naša ešte zareagovala promptnejšie ako iné vlády v EÚ), tak sa môžu ľudia posnažiť spraviť si to sami.

Bruce Alyward, Kanadský epidemiológ ktorý viedol WHO (medzinárodnú zdravotnú organizáciu) tím v Číne včera povedal – „Ak dostanem COVID, idem do Číny. Oni vedia ako udržať ľudí nažive.“ WHO hodnotila Čínu za pravdepodobne najambicióznejšie najagilnejšie a najagresívnejšie porazenie nákazy v histórii, a napriek mnohým skeptickým názorom, žiadna iná krajina nič lepšie zatiaľ nedokázala. Paradoxom je, že Čína bola školená Americkou CDC a v podstate len nasledovali americké CDC postupy.

Ak budeme mať príliš veľa ľudí, ktorí si povedia, že je to celé nafúknuté a blbosť a počkáme do leta a potom sa to celé vyrieši, tak do týždňa máme vyššiu koncentráciu na obyvateľa, ako mali v Číne, do cca. 10 dní tu máme to isté čo v Dánsku alebo Nórsku (800+ prípadov včera v Dánsku a 996 v Nórsku s denným prírastkom 100-200; obe krajiny majú približne rovnakú populáciu ako Slovensko a pred 5 dňami malo Dánsko 90 a Nórsko 224 nakazených). My budeme mať 100+ pravdepodobne do cca. do 5 dní. Do konca marca môže byť až 1 000+ prípadov a do konca apríla bez opatrného správania viac ako 100 000+ prípadov. Máme pár dní k dobru, lebo k nám to prišlo o pár dní neskôr. Závisí od nás, ako sa budeme chovať, od toho sa odrazí ďalší vývoj. A ak by sme fungovali tak, ako zvyšok sveta fungoval za posledných 15 dní (teda 20%ný nárast denne) tak do 15. mája máme 50-70% populácie nakazenej vírusom. A leto ešte asi nebude.

Minulý piatok bol prvý prípad nákazy a bol to pre mnohých šok. Tento piatok máme 32 prípadov a je to pre mnohých šok. Priali by sme si, aby situácia bola taká, ako minulý piatok. Budúci piatok to bude rovnaké - budeme mať také číslo, že 32 nám bude pripadať málo a budeme si priať aby to bolo len 32 (dúfam, že sa mýlim, ale okolnosti sa viac prikláňajú k tomu, že nie). A takto to ešte asi pôjde aspoň jeden týždeň. Ďalší vývoj je už na nás. A trochu problém je, že 100% populácie sa musí správať zodpovedne, nie iba 95%, lebo sa to potom stráca účinku.

Reštrikcie v Číne ktoré fungovali: zavrieť všetko okrem potravín a lekární. Raz za dva dni mohla jedna osoba za domácnosť vyjsť z domu ísť nakúpiť. Podobný veľmi prísny systém zaviedli v Codogno v Taliansku, kde vírus začal. Včera a predvčerom tam mali 0 nových prípadov. (Codogno je neoverená informácia - je na základe telefonátu so známou, čo je Talianka a žije nedaleko - možno nejaký čitateľ bude o tom alebo niečom podobnom vedieť viac a povie nám).

Som presvedčený, že budeme musieť prijať silnejšie reštrikcie. A preto som názoru, že je lepšie spraviť to teraz ako o 1-4 týždne. Dôležitý rozdiel bude v počte úmrtí a vážnych ujmách na zdraví. A nazdávam sa, že v priebehu 1-4 týždne to budú musieť spraviť aj iné EU krajiny, tak prečo to nespraviť všetci a naraz.

Ešte jedna poznámka: Používanie MHD mi príde ako extrémne riskantné správanie. Ak existuje iná možnosť, tak určite tak spravte!!!

Z pár komentárov som pochopil, že je dôležité tiež spomenúť, že ak človek prejde ochorením, tak sa protilátky vytvoria len na krátku dobu a tie protilátky nie sú veľmi významné a práve tento faktor môže významne komplikovať objav vakcín či liekov. Napriek tomu, že sa na vakcínach a liekoch pracuje neočakáva sa ich vyvinutie a aplikácia skôr ako o 12 až 18 mesiacov. A ak by sa to podarilo v tomto časovom horizonte, tak by to bol časový svetový rekord.

Tiež je problém, že chorobu môžme rozširovať ešte predtým, ako sa u nás prejavia príznaky.

Tiež je dôležité že cca. 10-15% nakazených majú ťažký až kritický stav a len zvládnutie tejto časti úspešne je kapitola sama o sebe, ktorej sa v mojich článkoch nevenujem, ale je veľmi dôležitá.

Tu sú moje 3 predošlé články ku Corone:

https://pavolkopecny.blog.sme.sk/c/530059/slovensko-by-sa-mohlo-stat-europskym-lidrom-v-boji-s-corona-virusom.html - tu tiež pár zaujímavých informácií

https://pavolkopecny.blog.sme.sk/c/529877/na-zoznam-pre-povinnu-karantenu-pridat-bahrain-svajciarsko-norsko-dansko-a-island.html - vláda to tak spravila a rozšírila na všetky krajiny – tomu som rád.

https://pavolkopecny.blog.sme.sk/c/529812/corona-virus-alebo-covid-19-alebo-sars-cov-2-v-cislach.html - tu je pár zaujímavých informácii, videí a zdrojov.

A na záver zopakujem najlepší komentár, čo som zachytil k správnemu správaniu sa (myslím, že by to stálo za zváženie vyvesiť aj do MHD a na rôzne inštitúcie):

Správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných.

“aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”

Zaujímave video vývoja v marci (Spanielsko, Francúzsko, Nemecko a USA má silný nábeh za posledné 2 dni):

video //www.youtube.com/embed/lT1doNm0B5o