Corona u nás a jednoduché porovnanie s Talianskom, Českom, Dánskom, Rakúskom a Nórskom

Moje názory na Corona vírus, COVID-19, alebo SARS-CoV-2 sa vyvíjajú veľmi rýchlo, lebo situácia sa vyvíja a mení každú minútu. Nasledujúce porovnanie mi pomáha spraviť si objektívnejší pohľad na vývoj a potrebné kroky.

Až 13. deň po veľmi vážnych reštrikciách začali v Číne pozorovať zníženie počtu nakazených.

Včera sa vo svete nakazilo každú minútu v priemere 7 ľudí. Pred piatimi dňami to boli traja za minútu. Dr. Bruce Aylward, šéf tímu z WHO, ktorý monitoroval situáciu v Číne povedal "Time is everything" preklad z kontextu je - čas je všetko, alebo čas je najdôležitejší (v zmysle konať treba rýchlo). Tiež povedal, že ak neurobíte rozhodnutie dnes, zajtra môžete mať dvojnásobný počet nakazení.

Tabuľka nižšie môže mnohým čitateľom, aj tým, ktorí robia dôležité rozhodovania pomôcť. Taliani zo začiatku veľa nerobili. Prvých 22 dní si pravdepodobne mysleli, že to majú pod kontrolou, lebo mali len troch nakazených. A možno nerobili poriadne testovanie - to naozaj neviem. Dal som tieto krajiny na "rovnakú štartovaciu čiaru", aby sme si to vedeli porovnať. Náš vývoj je približne rovnaký s inými krajinami, akurát, že sa to začalo o pár dní neskôr a tak máme pár dní náskok. Tak by bolo fajn, ak by sme tých pár dni využili a spravili rozhodnutia skôr. Lebo ak ich nespravíme, tak vývoj bude podobný, ako v iných krajinách, kde sa to začalo skôr a nespravili razantnejšie reštrikcie.

Den 0 znamená posledný deň bez zaregistrovanej nákazy Corona vírusom v krajine.

Za Slovensko je cislo 10 dnes o 19:30.

Deň Slovensko Česko Dánsko Nórsko Rakúsko Taliansko Priemer 0 5.3.2020 29.2.2020 26.2.2020 25.2.2020 28.2.2020 30.1.2020 xxx 1 1 3 1 1 5 2 2 2 3 3 2 4 10 2 4 3 5 5 3 7 10 2 5 4 5 5 4 15 18 2 9 5 7 8 10 19 29 2 14 6 10 19 15 25 41 2 20 7 21 26 20 33 55 3 27 8 32 32 23 54 79 3 38 9 44 38 29 84 99 3 51 10 61 63 37 111 131 3 69 11 94 92 145 182 3 103 12 116 264 167 246 3 159 13 141 516 190 361 3 242 14 189 676 275 504 3 329 15 804 489 655 3 16 621 800 3 17 996 3 18 1,056 3 19 3 20 3 21 3 22 3 23 20 24 79 25 150 26 227 27 320 28 445 29 650 30 888 31 1,128 32 1,694 33 2,036 34 2,502 35 3,089 36 3,858 37 4,636 38 5,883 39 7,375 40 9,172 41 10,149 42 12,462 43 15,113 44 17,660 45 21,157

Zdroj: wikidpedia 15.3.2020

V Číne spravili 23.1. razantné reštrikcie a prvé spomalenie nárastu nových prípadov nakazení spozorovali 5.2. (teda na 13. deň) a až 1.3. (o ďaľších 24 dní) sa dostali blízko k nule.

Vývoj COVID-19 v Číne (wikipedia)

Dnes je deň, kedy som nesmierne šťastný, že nežijem v Británii, ale na Slovensku. Británia (vlastne Boris Johnson) sa rozhodla že žiadne reštrikčné opatrenia zavádzať nebude a obyvateľstvo sa po prechode COVID-19 stane imúnne. Čo k tomu povedať? Špeciálne ak vieme, že sú už teraz prípady opakovanej nákazy a vedci zatiaľ tvrdia, že nákaza vytvorí iba slabú imunitu a na krátku dobu. Jedna konšpiračná teória, čo ma napadá je, že Británia potrebuje dostatočné množstvo vzoriek na výrobu vakcíny alebo liekov a preto to potrebujú nechať spustené ešte aspoň niekoľko dní. A v Británii je veľa farmaceutických firiem, čo sa týmto zaoberajú.

Stručný popis španielskej chrípky:

V roku 1918 bolo na svete menej ľudí - cca. 1,85 miliardy, nakazila sa cca. 1/3 svetovej populácie a zomrelo medzi 50-100 miliónov ľudí. Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko a USA uvádzali nižšie čísla úmrtí kôli udržaniu morálky. Španieli uvádzali reálne čísla a preto to vyzeralo najstrašnejšie v Španielsku a od toho vychádza názov Španielska chrípka. Na jar bola slabá vlna, ale na jeseň prišla silnejšia: 60-70% úmrtí sa udialo počas len 14 alebo 15 týždňov - od konca septembra 1918 do decembra až začiarku januára. V lete 2019 sa to skončilo, lebo buď boli ľudia získali imunitu alebo umreli.

