COVID-19: Deň 1 s reštrikciami: Dnešný deň bol pozitívny. Dúfam, že zajtrajšok bude tiež.

Dnes (16.3.) sme mali len11 nových prípadov! To je obrovský úspech a asi trochu aj šťastie, lebo je to o dosť menší nárast ako včera (17 prípadov).

Prosím zostaňme opatrní, obozretní a nepoľavujme, lebo aj v Taliansku mali nízke čísla a potom prišla explózia nových prípadov.

Myslím, že je super, že reštriktívne opatrenia u nás prišli skoro. Myslím, že automobilky mali zavrieť skôr, aj niektoré kroky mali prísť rýchlejšie a razantnejšie. Ale v princípe sme na tom po dneskajšku oveľa lepšie ako mnohé iné krajiny a opatrenia sme urobili rýchlejšie a razantnejšie ako veľa iných krajín.

Včera som napísal, že som rád, že som na Slovensku a nie v Británii. Dnes som rád že som na Slovensku a nie som v USA. V oboch krajinách majú veľmi vyspelé zdravotníctvo, ale keď som si vypočul z interview aká je situácia tam, tak my sme v tomto konkrétnom probléme o dve úrovne pred nimi. A aby som to podložil aj argumentami, tak nižšie je tabuľka počtu nakazených na 1 mil. obyvateľov. Ešte včera bolo USA na tom lepšie ako my. A už dnes sme na tom lepšie my.

Slovensko Británia USA 14.3. 8,1 16,8 7,5 15.3. 11,2 20,5 10,9 16.3. 13,2 22,7 13,8

Zdroj – každý večer od 9.3. zapisujem z worldometer.info údaje – ak si chcete pozrieť sú tu.

A viem, že aj u nás to testovanie zďaleka nie je ideálne, ale vyzerá, že v USA aj v Británii sa mi zdá, že je to ešte horšie.

Británia:

video //www.youtube.com/embed/6AL-QCzGPkE

USA:

video //www.youtube.com/embed/xYHFv5rzaKM

V Británii napriek významne vyššiej koncentrácii ešte stále nemajú zavreté školy a v USA majú nie všetky školy zavreté, ale v oboch krajinách majú obrovský problém s testovaním. A tá obrovská migrácia, čo momentálne spravili do USA a preplnili letiská a lietadla sa na číslach určite prejaví veľmi negatívne v nasledujúcich 10tich dňoch.

Trochu sa po dnešku cítim ako v 2002 keď sme bojovali v hokeji o zlato. Ak sa nám tieto “zápasy“ každý deň podarí dobre "odohrať", tak vo finále môžeme zvíťaziť a oslavovať ;).

Čo by som silne odporučil je: snažme sa starším ľuďom a ľuďom, ktorí sú rizikovejší pomôcť s nákupom alebo im len zavolajme aby sa doma nenudili a nejak to vydržali tých nasledovných cca. 30 dní, alebo pomôcť v tom, čo potrebujú. Lebo ak sa nám podarí, aby sa oni nenakazili vôbec, tak to by sme ozaj mohli oslavovať zlato!

Len pre informáciu pripájam info k rizikovým kategóriám:

Zvýšený tlak

Cukrovka

Kardiovaskulárne ochorenia

Chronické ochorenia dýchacích ciest

Rakovina

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019#Prognosis

Tak nech nám vyjde aj zajtrajší zápas. Aj zajtra hráme proti COVID-19.

Tu je princíp, ktorý nám môže pomôcť k lepším výsledkom každý deň:

Správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných.

“aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”

Ešte som čítal príbeh chlapíka, ktorý išiel po testovaní z Kramárov pešo do Ružinova, lebo sa obával, že môže mať COVID-19 a nechcel ísť autobusom alebo taxíkom, aby prípadne nenakazil ďaľších. Napriek tomu, že svojím neobozretným správaním asi COVID-19 dostal (a ruku na srdce, koľko z nás to mohlo dostať za uplynulé 2 týždne dostať aj niekoľko krát), tak pravdepodobne zachránil niekoľko ľudí a možno aj životov - ďakujeme! A aj tí ľudia, ktorí mu robili test riskujú každý deň, že sa nakazia a aj v iných krajinách sa veľa zdravotníkov nakazí. Tak aj na nich buďme trochu tolerantnejší. Aj pre nich je to úplne nová situácia.