COVID-19: Deň2? Mám menej optimizmu ako včera... :(

Dnes som s hrôzou zistil, že neboli všetky automobilky a výrobné spoločnosti zavreté (samozrejme výroba – potravín, medicínskych vecí a iných základných produktov k prežitiu by sa zatvárať nemali).

Preto je otáznik za dňom 2. Je to nezodpovedné zo strany vlády a sebecké zo strany týchto spoločností. Tak buď teda všetci sedíme doma a snažíme sa pomôcť znížiť čísla dole, aby prežila, čo najväčšia časť ľudí alebo potom poďme všetci do práce. Lebo tí, čo pracujú v automobilkách si vírus poposúvajú a prinesú domov do rodín.

Našu vládu som prechválil v tom že rýchlo a razantne zakročili, lebo som nie úplne do detailu sledoval reštrikčné opatrenia a z hrôzou som zistil, že to nespravili poriadne. Nech sa teda pozrú na čísla v tejto tabuľke a Slovensko sa vôbec zatiaľ nevyvíja ináč ako iné krajiny – sme približný priemer a podľa toho vieme odhadnúť, že bez veľmi radikálnych krokov budeme mať napríklad o 5 dní niekde medzi 300 a 1,000 nakazených. Som z tohto frustrovaný. Ako to, že to nepochopili. A ak to nepochopili, tak prosím aby to pochopili ľudia a v záujme zdravia uvažovali so zdravým rozumom a tu to vysvetlím:

Inkubačná doba je cca. 6 dní. Myslíte že dnes máme 97 nakazených? NIE!!! 97 nakazených bolo pred cca. 6timi dňami, teda vtedy, keď bolo registrovaných 10 nakazených. Teda zvyšných 87 zatiaľ bežne chodilo po uliciach, do práce, reštaurácií, aj v rodine robili všetko, ako keby nakazení neboli. O 6 dní budeme mať s veľkou pravdepodobnosťou nakazených cca. 1,000 ľudí. To znamená že dnes je 900 ľudí ktorí dokážu nakaziť ďalších. Aká je pravdepodobnosť že jeden z tých 900 pracuje v Jaguari alebo PSA? Asi viete odhadnúť že nie úplne zanedbateľná. A ak sa tak stane, tak v priebehu šichty môže nakaziť mnoho ďalších, ktorý môžu potom nakaziť svojich príbuzných a známych. Mnoho ľudí, ktorí v automobilkách pracujú majú v rodinách ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve alebo vo výrobe základných produktov, čím samozrejme ďalej ohrozujú zbytočné a problematické karanténne opatrenia v týchto teraz tak potrebných odvetviach. Je to veľmi sebecké a nezodpovedné.

Chápem, že vláda im to možno nechce vyslovene zakázať, aby potom tieto korporáty nevymáhali právnou cestou náhrady od štátu. Na to by ale mali slúžiť odbory a zdravý rozum pracujúcich v týchto spoločnostiach. Tiež si myslím, že nejaká zodpovednosť voči svojim zamestnancom a ich rodinám ako aj komunite by v týchto spoločnostiach mala fungovať, alebo aspoň spolupatričnosť, či rešpektovanie postoja zvyšku ľudí v tejto krajine. Ak mám správne informácie, tak Volkswagen to urobil vzorovo (ak teda bol už od pondelka zatvorený - https://dennikn.sk/1801720/minuta-po-minute-koronavirus-nudzovy-stav/). A takto sa má správať každá spoločnosť ktorej viac záleží na zdraví a životoch ako na profite.

Odporúčam pre vládu:

Potrebné je testovať – mať dostatok test kitov a testovať jednoduchým nenákladným spôsobom. Ak zakaždým musí sanitka vycestovať, tak je to strašne drahé a časovo nákladné aj riskantnejšie. Ak by sme zriadili Testovacie “Drive-in” ako v Južnej Kórey, tak sa to dá spraviť časovo rýchlejšie a menej finančne nákladné a otestujú viac ľudí. Viem, že všetci nemajú autá, ale možno aj keby to bolo len 30% ľudí, čo sú schopní sa odšoférovať, tak by to bolo rýchlejšie, oveľa lacnejšie a efektívnejšie. Ráno bol článok ohľadom českej firmy, ktorá má testovací systém a je ochotná pomôcť – prosím skontaktujte ich a nakúpte čo sa dá. Do práce by mali chodiť LEN ľudia, ktorý zabezpečujú nevyhnutné veci – potraviny, lieky a medicínsky materiál a pod.. Tí čo bežne pracujú a stretávajú sa, konajú nefér voči všetkým ostatným, ktorí praktizujú veľmi dôležitý “social distancing” (neviem, ako to v súčasnosti správne prekladáme do Slovenčiny, lebo väčšinu materiálov čítam v angličtine – asi spoločenské odstupy).

Odporúčam pre ľudí:

Toto je vírus s veľmi silnou schopnosťou šírenia sa. Ak vojdete do miestnosti, alebo električky, kde bol predtým nakazený človek a vdýchnete to čo on vydýchol, tak sa pravdepodobne nakazíte, lebo tento vírus vie prežiť zopár hodín vo vzduchu (našiel som rôzne informácie), ale väčšinou nie sú presne definované časy, lebo záleží na veľmi veľa parametroch ako teplota, vlhkosť a rýchlosť pohybu vzduchu. V MHD je určite lepšie ak sú otvorené okná. A najviac sa prenáša od ľudí, ktorí ešte nevykazujú známky nákazy. Určite noste rúško a ideálne aj nejaké rukavice. Prosím pozrite si na Internete aj ako nosiť rúška a rukavice aby ste si ich nekontaminovali.

A pre majiteľov prevádzok, ktoré musia byť otvorené:

Zamyslite sa či existuje možnosť odstrániť také časti, ktoré ľudia musia chytať možno úplne zbytočne – napríklad turniket pri vstupe do potravín. A tie časti, ktoré ľudia intenzívne chytajú sa snažte dezinfikovať každý deň

V Číne bol 13. deň po zavedení razantných reštrikcií prvým dňom, kedy išli čísla nových nakazení dole. Potom to išlo radikálne dole. Oni mali aj zákaz šoférovať na cestách bez špeciálneho povolenia. Ak naši ľudia stále pracujú v tisícoch vo výrobe, tak pravdepodobne o tieto dni predlžujú čas, všetkých čo zostali doma, a zároveň riskujú zatvorenie prevádzok a organizácií, ktoré budú potrebné na výrobu základných produktov a poskytovanie zdravotníckej pomoci. Tieto firmy napomáhajú aj v tomto čase šíreniu vírusu a vlastne tým propagujú veľmi riskantné správanie. Ak jedna z manželiek týchto pracovníkov pracuje vo výrobe, kde robia rúška, tak hrozí, že aj túto výrobu budú musieť zavrieť a jej kolegyne ísť do karantény. Takže tento týždeň sa v konečnom dôsledku možno nebude rátať ako "karanténny", a preto neviem, či zajtra bude ďeň 3 alebo stále ďeň "0".

Ak si niekto chce pozrieť detailnejšie čísla ku Corona vírusu – tak tu ich je kvantum: zapisujem každý deň do nového sheet-u a je tam aj mnoho predikcií a prepočtov.

Je 17. 3. tesne pred polnocou - na svete je už takmer 200 tis. nakazení a takmer 8tis. úmrtí, z ktorých viac ako 15,000 nakazení a 800 úmrtí bolo dnes. A keď budete tento článok čítať tak už budú pravdepodobne tieto čísla vyššie.

A tu sú moje predošlé články o Corone: