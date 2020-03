COVID-19: Deň3? Opatrne optimistický + koľko trvá choroba COVID

(Písané 18.3.). Po štúdiu vývoja dát súvisiacich s Coronou dnes nemám žiadnu pochybnosť, že jedine razantnou a disciplínovanou karanténou na celom území s obmedzením pohybu osôb sa dá vírus potlačiť, alebo aspoň významne oddialiť.

Zatiaľ sa to podarilo úspešne len Číne. Uvidíme, aký bude ďalší vývoj Južnej Kórey, kde to môže ešte ísť oboma smermi. Počty nakazených sa znižujú, ale za posledné dva dni mali rastúcu tendenciu a za posledných 7 dní sa hýbali medzi 75 až 115 nových nakazení.

Razantné obmedzenia by podľa môjho názoru mali byť v celom Schengenskom priestore, ale to som už napísal v jednom z mojich predošlých článkov. Spomenul som aj to, že by asi bolo najlepšie keby sa to riešilo celosvetovo, ale to asi nie je pravdepodobne úplne reálne. Máme čo robiť, aby sme sa poriadne dohodli v rámci našej krajiny.

Ako som včera spomenul otáznik za dňom je v nadpise preto, lebo niektoré spoločnosti, ktoré nevyrábajú nevyhnutné veci na prežitie alebo zdravie, alebo neposkytujú služby spomenutého typu sú stále funkčné a to významne komplikuje náš boj proti COVID-19 a zvyšuje riziko nákazy aj tých ľudí, ktorí služby spomenutého typu poskytujú.

Napriek tomu, že 2 automobilky dnes ešte stále vyrábali (aspoň myslím), máme dnes LEN 8 prípadov. To je fantastická správa, lebo je to najnižšie číslo nových nakazení za posledných 6 dní. Ak by sa to zajtra zopakovalo alebo ešte prípadne znížilo, tak to by bolo úžasné.

Ďalšia pozitívna správa je, že štyrom dobrovolníkom v USA bola skúšobne aplikovaná nová vakcína vyrobená spoločnosťou Moderna Therapeutics. Vakcína neobsahuje COVID-19, ale neškodný genetický kód, skopírovaný z vírusu, ktorý zapríčiňuje túto nemoc. Viac nájdete tu.

Ak si nechcete zhoršiť náladu ďalej už prosím nečítajte lebo okrem veľmi pozitívnych vecí sa udiali aj ďaľšie ;).

Máme zo 105 pacientov 35 hospitalizovaných, čo je celkom vysoký pomer a dočítal som sa, že naše zdravotníctvo má len 480 infektologických lôžok, z ktorých nie všetky sú použiteľné a preto mám veľké obavy ohľadom ďalšieho vývoja.

Dáta si každý deň ukladám a tu si ich môžete aj vy pozrieť. Sú tam aj rôzne predikcie. (je tam viac zošitov a mnoho dát tak sa v tom môžte pohrabať).

Pozeral som z vlastnej zaujímavosti koľko trvá choroba COVID-19. Našiel som informácie z Južnej Kórey po prepustení prvých 100 pacientov. Dľžka hospitalizácie po vyliečenie bola medzi 1-31 dní. Medián bol 11 dní a priemer 12 dní. Tu nájdete o tom viac ďalších zaujímavých informácií.

Vo zvyšku sveta sa Corona vôbec nevyvíja pozitívne. Podľa môjho názoru je problém, že sa reštrikcie zavádzajú postupne a pomaly miesto razantne a okamžite: Takmer 20 000 nových nakazení a takmer 1 000 úmrtí za deň. Pre svet to bol zatiaľ najhorší deň. Taliansko malo mimoriadne smutný deň – až 4 207 nových nakazení a až 475 úmrtí (spolu 35 713 nakazení a 2 978 úmrtí). Ak vývoj bude v Taliansku takto pokračovať, tak zajtra budú mať viac ako 40 000 nakazení a viac úmrtí ako má dodnes Čína pri takmer 81 000 nakazených.

Na základe dát, ktoré zbieram (linka uvedená hore) mi pripadá, že vírus sa rýchlejšie šíri v západných krajinách ako v Ázii a zapríčiňuje aj významne vyššiu úmrtnosť v Europe a USA ako v Ázii. Nasledovné je len moja myšlienka, ktorá nie je podložená žiadnym výskumom, ale len mojím subjektívnym pozorovaním a uvažovaním. Myslím, že náš zvyk podávania rúk a objímania sa a bozkávania sa pri stretnutiach významne napomáha rýchlejšiemu šíreniu vírusu. V Ázii je významne limitovaný telesný kontakt. V mnohých krajinách sa len poklonia pri stretnutí. Napriek tomu, že konglomerácie v Ázii majú značne vyššiu hustotu obyvateľstva, majú nábehové krivky pomalšie.

Nižšiu úroveň úmrtnosti si vysvetľujem (pozor – toto je tiež len špekulatívna hypotéza) možno nižšou hladinou úvodnej kontaminácie (možno aj kôli menšiemu fyzickému kontaktu), čo možno umožní organizmu viac času na prípravu imunitnej reakcie, alebo štart imunitnej reakcie v skoršiom štádiu. Preto imunitná reakcia možno nemusí byť až v takom silnom meradle, alebo prípadne nedovolí vírusu rozvinúť sa až do takého štádia, keď je to už imunitná reakcia veľmi nebezpečná pre ľudký organizmus.

V USA išiel počet nakazení prudko hore. To som odhadoval a zdôvodnil v jednom z predošlých článkov a myslím, že žiaľ to takto pôjde v USA pravdepodobne aj v nasledujúcich aspoň 6tich dňoch.

Dnešným dňom aj Nemecko vstúpilo do problému viac, ako možno očakávali, lebo majú skoro 3 000 nových nakazení a to je už kritické číslo.

Mám toho pozretého, načítaného, odsledovaného a odkonzultovaného dosť veľa. A tu je môj stručný pohľad najdôležitejších bodov:

Čas je všetko. Treba opatrenia robiť hneď okamžite a razantne. Každý deň navyše znamená významne väčší problém. Test, test, test. Mať dobre spravené testovanie je kľúčové. Toto je príklad Južnej Kórey. Social distancing – Oddelenie ľudí. Žiadne stretávanie sa. Dodržiavanie hygieny, nosenie rúšok ak sú pri vás ľudia a nechytanie si tváre a miest, kde sa veľa ľudí chytá.

Tak držím palce nech zajtrajší deň prinesie ďalšie dobré správy.

Na záver, najlepší návod čo som počul na bezpečné fungovanie pre nás aj tých okolo nás:

Správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných.

“aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”

Toto som už uviedol v jednom z predošlých článkov, ale dôvod prečo predpokladám vyššie číslo nakazení zajtra je, lebo Číne až na 13ty deň po naozaj razantných reštrikciách začali klesať počty nakazení. My sme teraz v deň 3 a nie až s takými razantnými reštrikciami.

Vývoj COVID-19 v Číne (wikipedia)