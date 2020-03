COVID-19: Deň 5 a 6?: Ako presvedčiť ľudí a vládu, že je to veľmi vážne?

Vo svete a v Europe je postup Korony hrozivý. Mám z toho zimomriavky. Včera bolo via ako 26 000 nových nakazení a viac ako 1 300 ľudí, čo to neprežili. :((

Každý večer ukladám dáta všetkých krajín tu od 9.3. (v ten deň bolo viac ako 4 200 nových nakazení a 200 úmrtí a už vtedy som mal zimomriavky a pociťoval som, že v Taliansku je seriózny problém). A podľa toho, čo vidím, to čo je dnes je len začiatok nákazy a o týždeň sa nám pravdepodobne dnešné čísla budú zdať nízke a celkom prijateľné (toto som už napísal aj približne pred týždňom a dnes je to realita). Môže to byť desivé. Prosím pozrite si to, pohrabte sa v tom, kopírujte, posielajte a posuňte to na ľudí, ktorí budú rozhodovať o našej krajine a budúcnosti v nasledujúcich hodinách a dňoch. Najmä nech robia racionálne rozhodnutia na základe faktov, teda dát a nie emócií alebo tlakov zo strany akýchkoľvek skupín, organizácii, či jednotlivcov. Prosím rozmýšľajte triezvo, správne a rýchlo pozrite si, čo robili v iných krajinách a aký to malo ďalší priebeh.

Slovensko spravilo kroky rýchlejšie a razantnejšie ako mnohé iné krajiny v EÚ, ale pomalšie a menej razantné ako v Číne. A tiež myslím, že je na Slovensku veľa uvedomelých ľudí, lebo ulice sú relatívne prázdne a ľudia nosia rúška, ale máme žiaľ aj niekoľko neuvedomelých, ktorí to celé kazia tomu uvedomelému zvyšku populácie. A to je dôvod, prečo potrebujeme sprísniť reštrikcie a zaviesť kontrolu na jej dodržiavanie.

Vývoj COVID-19 v Číne (wikipedia)

Čo by som navrhol spraviť novému premiérovi:

Napriek tomu, že viem, že to nie je populárne a to, čo ľudia chcú počuť, ale: je zatiaľ len jedna krajina v ktorej sa to podarilo dostať pod kontrolu a preto by som skopíroval presne to, čo spravili v Číne (o Južnej Kórey, Taiwane, prípadne akejkoľvek inej krajine môžeme mať separátnu diskusiu, lebo si nemyslím, že sa to v iných krajinách podarilo dať pod takú kontrolu ako v Číne).

Razantné a seriózne reštrikcie na 30 – 45 dní vrátane zákazu vychádzania. Mrzí ma to, ale musíme vydržať na to, aby sme sa všetci po tomto čase mohli vrátiť späť do príjemného a normálneho života a prostredia.

Ak sú reštrikcie čiastočné a napríklad Kia a Continental vyrába a ľudia si veselo pobehujú po vonku a robia čo chcú, tak je to základ toho, že firmy, obchody atď. budú zatvorené dlhšie, ako by mohli byť. Mnohým zamestnancom (a asi aj najmä štátnym to možno aj vyhovuje, lebo môžu byť doma a zaplatené to majú). Myslím, že čím dlhšie bude takýto stav trvať, tým viac bude nezamestnaných potom. Mnohí si to síce dnes užívajú, a asi neuvažujú, že ich zamestnávateľ môže byť medzi časom neschopný zaplatiť ich mzdy. Mnohí sa spoliehajú na štát. Však štát skrachovať nemôže. Štát nám to bude musieť zaplatiť, preplatiť. Štát nám to celé vykompenzuje a všetkým všetko zaplatí, dá dotácie, podporu atď. Toto bude kapitola sama o sebe, ktorá prekvapí mnoho ľudí, a nikto ju teraz ešte otvárať nechce. Možno to niektorých prekvapí, ale aj štátna pokladnica má svoje dno alebo limity. A Slovensko nebude zďaleka jediným štátom, ktorý bude potrebovať extra peniaze (teda pôžičky). Spomeňte si aká bola situácia, keď mal jediný štát v EÚ – Grécko problém. Jeden až dva mesiace veľa firiem potiahnuť dokáže (áno, sú aj také ktorých aj 2 týždne môžu položiť). 3 mesiace alebo dlhšie položí veľa firiem alebo ich dostane na úplnú hranu. A ak to nedáme na nulu nových nakazení za 1 a pol mesiaca (čo si myslím, že je možné len pri razantných reštrikciách a vysokej disciplíne a teda aj dohliadaniu na tú disciplínu), tak to, čo príde potom bude obrovitánsky problém – zdravotný, spoločenský a ekonomický. Toto z môjho pohľadu nie je vhodné riešiť ako experiment, kde uvidíme ako to bude za 30 dní, a podľa toho sa zariadime, čo spravíme. Toto je buď úspech – teda nula, alebo nie (napríklad 30 denne). Buď do toho ideme a teda maximum a ako sa dá, alebo to nechajme tak, lebo aj tak nás to prevalcuje. A tá druhá možnosť nie je prijateľná ľuďmi – jednoducho to nedovolia, lebo Boris Johnson vo Veľkej Británii mal takúto snahu, ale ľudia mu to nedovolili. Prístup uvidíme, či budeme musieť zaviesť ďalšie reštrikcie nefunguje a nie je vhodný. Toto je cesta každej EÚ krajiny a všetky postupne idú až po maximum. Aj Taliani išli postupne a majú zákaz vychádzania, aj Švajčiari ešte pred pár dňami chceli nechať otvorené školy a firmy a dnes ich už majú zavreté a postupne budú musieť pritvrdiť. To neuveriteľne rýchle šírenie to nepustí. Vždy príde bod, kedy si ľudia povedia, toto nedáva zmysel, reštrikcie musia byť. Dnes už aj Češi zvažujú zákaz vychádzania. A ak to neurobíme dnes, tak to budeme musieť spraviť o 10 dní. Stratíme 10 dní a o 10 dňová strata ekonomických aktivít v krajine je obrovský problém. A o zbytočných stratách na životoch a zbytočných zdravotných problémoch mnohých ľudí (ktoré vôbec nemuseli byť) ani nehovorím. Mali by sa robiť políciou a armádou veľmi seriózne kontroly na dodržiavanie zavedených reštrikcií a udeľovať veľmi prísne sankcie a pokuty za ich nedodržiavanie.

V roku 1989 som bol na námestí SNP každý jeden deň až kým nepadla vláda a nesmierne si vážim svoju slobodu a demokraciu. Dnes je ale situácia, kedy pár jedincov svojou slobodou vážne ohrozujú zdravie a životy ostatných ľudí v tejto krajine a ich rodiny a blízkych a to vôbec nie je akceptovateľný stav.

Málo ľudí vie, že Čína zaviedla veľmi striktné reštrikcie 23.1.2020. Určite bude prekvapujúce pre mnohých zistenie, že Čína mala deň pred zavedením týchto striktných reštrikcií (teda v deň kedy to rozhodnutie asi spravila) len 571 nakazených ľudí!!! A teraz čítajte pozorne: ak by sme na Slovensku chceli zaviesť takto vážne reštrikcie (zákaz vychádzania z domu, na cestách len autá so špeciálnym povolením atď.) za rovnakého počtu nakazení na 1 mil. obyvateľov, tak by sa tak muselo stať pri 2 nakazeniach teda 7.3.. Reálne znižovanie nových nakazení začalo v Číne až cca. 5.2. – teda až po 13 dňoch (tu bol počet nakazení už 28018 – Slovenský ekvivalent by pri 114 nakazení). Po 25 dňoch - 17.2. začal klesať počet aktívnych nakazení. A až 1. 3. (po 38 dňoch) sa dostali na významne nižšie čísla nových nakazení (202 a menej) vtedy mali už 80 026 nakazení (Slovenský ekvivalent by bol 330 ľudí) a po 43 dňoch - 6. 3. sa dostali na menej ako 100 nakazení denne (vtedy mali 80 651). A po 57 dňoch - 20.3. majú 80 967 nakazení. Viem, že celý problém začal v Číne, pretože Číňania neboli schopní uzavrieť tento problém s vírusom v počiatku, lebo ho chceli v úvode ututlať. Ale dnes ten problém je všade vo svete a je dôležitejšie riešiť, ako sa vírusu zbaviť ako to, že prečo ten problém je (na toto bude čas neskôr).

Viem, že sa nedá riadiť len podľa čísiel, lebo je tam veľmi veľa faktorov, ktoré sú špecifické na každú situáciu, krajinu a čas. Napríklad, nevieme ako testovali v Číne, ako reportovali čísla v úvodných týždňoch a podobne. Na základe súčasných informácií ani na Slovensku to testovanie nie je ukážkové a dokonca aj v Čechách sú informácie o tom, že ľudia, ktorí určite majú Koronu už tretí deň ešte stále nie sú evidovaní ako nakazení, lebo ich ešte netestovali a možno ich ani testovať nebudú, pokiaľ nebudú mať veľmi seriózny priebeh choroby. A podobná situácia je v USA a aj mnohých iných oveľa rozvinutejších krajinách ako Slovensko.

V tomto konkrétnom prípade som zástanca - urobme to hneď, poriadne, naraz, rýchlo a s veľkou dávkou kontroly miesto postupne, pomaly a v pohodlí a uvoľnene. Ten prvý spôsob je bolestivejší a oveľa náročnejší v úvode, ale s potenciálnym významným benefitom neskôr. Ten druhý je komfortnejší, ale významne nákladnejší a bolestivejší neskôr, lebo je s veľmi neistým výsledkom a pravdepodobnejším neúspechom, ako úspechom. V tom prvom prípade máme šancu úspechu a zamedzeniu problému, v tom druhom pravdepodobne len posunieme problém na neskôr, ale s malou pravdepodobnosťou úplného odstránenia problému. Sme v podstate len malý krôčik od toho aby sme to urobili poriadne. Stratili sme drahocenný čas od minulého pondelka. Ja osobne by som na to išiel okamžite a Kii a podobným by som už nedovolil mať otvorenú prevádzku od zajtra, lebo práve firmy ako Kia predlžujú čas potrebný na znovuotvorenie prevádzok všetkým ostatným, čo mali zavreté už od 16. alebo 17.3. a ukázali solidárny prístup a že im záleží na zdraví svojich zamestnancov. Každý, kto má trochu zdravého rozumu asi rozumie, že toto sa nedá spraviť princípom, že polovicu firiem zavriem tento mesiac a druhú polovicu budúci mesiac. “Social distancing“ (spoločenské odlúčenie) musí byť pre všetkých, v rovnaký čas a na nevyhnutne potrebnú dobu. A čím skôr a čím poriadnejšie sa to spraví tým menšie budú negatívne dopady na všetkých. Povedzme si, že do toho ideme a vydržme to, lebo ten výsledok za to stojí. Ešte stále sa môžeme stať lídrom v boji proti Korone v Európe. Nepremárnime si šancu spraviť si to u nás doma poriadne. Buďme lepší ako všetci ostatní v Európe. Nie je jediná krajina v EÚ, ktorá by to mala pod kontrolou. A dnes patríme medzi tie ktoré k tomu majú najbližšie. Čierna hora bola jedna z posledných krajín bez registrovaných nakazení. Prvé nakazenia boli až 18.3. a dnes majú už skoro toľko nakazení na 1 mil. obyvateľov (22), ako Slovensko (25). Pre informáciu, Čína má 56, a najhoršie z EÚ je na tom Island (1,199), Andora (971), a Taliansko (778), nasleduje Luxemburg (773), Lichtenštajn (743), Švajčiarsko (625), Španielsko (460) a Nórsko (360).

Chcem ešte zdôrazniť, že spoločnosti zabezpečujúce služby a tovary nevyhnutné na prežitie a zdravie (potraviny, zdravotnícke produkty, lieky atď.) musia zostať otvorené. Tiež tým, že všetko ostatné by bolo zavreté a ľudia by boli doma izolovaní by sme práve týmto hrdinom, ktorí riskujú v tomto čase najviac, (vrátane všetkých zdravotníkov) minimalizovali potenciálne riziko ich nákazy a tak pomohli aby mohli svoju prácu robiť pod menším stresom.

Predikcia na záver: 21.3. USA bude mať viac nakazených ako Irán a Nemecko (pri publikovaní tohto článku to tak ešte nebolo) a 22., 23., alebo 24. 3. bude mať USA viac nakazených ako Španielsko.

Keď som to začal sledovať 9.3. tak Rakúsko malo 131 prípadov (cca toľko ako Slovensko dnes). Dnes má Rakúsko 2 649. Švajčiarsko malo 374 a dnes má 5 407.

Mrzí ma ako v tomto celom procese EÚ aj Schengen zlyhali. Mohol tam byť pokus o centrálne riadený proces v celom regióne. Seriózne reštrikcie budú krajiny musieť zaviesť tak, či tak, lebo za nedlho sa to v mnohých krajinách dostane na horšiu úroveň, ako je to dnes v Taliansku. A čím skôr to krajiny urobia poriadne, tým slabší bude negatívny hospodársky dopad na dané krajiny a ľudí v nich.

Česko malo ku včerajšku vykonaných 13704 testov, Slovensko 2670 (takže na obyvateľa polovicu z ČR a ako som písal ani v Čechách netestujú všetkých a nestíhajú testy robiť). Preto je vysoká pravdepodobnosť, že tých 137 nakazení na Slovensku je nižšie číslo ako v skutočnosti je. Maďarsko vykonalo 3447 testov, takže aj u nich je vysoká pravdepodobnosť, že reálne čísla sú trochu vyššie ako evidované. Poľsko spravilo 13 072 testov.

Ak má niekto pocit, že sa snažím šíriť paniku, tak toto určite nie je mojím cieľom. Snažím sa pozrieť, ako to vyzerá s našich susedov u ktorých sa to stalo o niekoľko dní skôr ako u nás. A snažím sa pomôcť Slovensku, aby sme si to u nás spravili lepšie ako u susedov. Lebo u žiadnych našich susedov (a tým mám na mysli celú EÚ to zatiaľ nefunguje. A funguje to len v malých lokalitách kde zriadili naozaj veľmi striktné reštrikcie vrátane zákazu vychádzania z domu.

Porovnanie vývoja nakazení v jednotlivých krajinách tak, že všetci sú postavení na tu istú štartovaciu čiaru. V dni 15 máme 138 prípadov, Taliani mali 3, USA 11, Británia 9.

Porovnanie vývoju počtu nakazení od prvého dňa s nákazou COVID-19 v krajine. (Pavol Kopečný)

Tu sú moje predošlé články o Corone:

Tu je návod pre disciplinovanú časť populácie ako sa správať:

Správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných.

“aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”

A linka na dáta z konca každého dňa (má to viac zošitov / sheet-ov)