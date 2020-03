Corona na Slovensku - svetlo na konci tunela

Slovensko je zatiaľ jednou z najlepších krajín v Európe (aspoň zatiaľ) a aj preto začínam vidieť svetlo na konci tunela. Ale ešte kúsok budeme musieť prejsť.

Veľa čítam a počúvam o tom, že vraj netestujeme veľa a preto máme také nízke čísla nakazení. Toto nie je pravda. Málo testujú skoro všetky krajiny, lebo je nedostatok testov a zároveň každé testovanie je potenciálna kontaminácia ďalších niekoľkých ľudí a zdravotníckeho personálu. Preto, pokiaľ populácia dodržiava hygienické pokyny a izoluje sa a pacient nie je v ohrození života tak viac testovania nemusí byť správne. A testy by sme mali šetriť, lebo ich nedostatok je všade.

Veľa počúvam a čítam, že vraj testujeme oveľa menej ako Česko a preto máme také nízke čísla. Nie je to správne tvrdenie. Keď porovnávame jablká s jablkami, tak testujeme približne rovnako ako Česko. Ak obe krajiny nastavíme na deň 1 – teda deň kedy sa vyskytol prvý prípad Korony, tak na obyvateľa sme od prvého dňa (6.3. u nás) po deň 19 (24.3. u nás) mali viac testov na osobu ako v Čechách. V dňoch 20 a 21 mali Češi mierny a nevýznamný náskok v testovaní. Teda na konci dňa 21 (u nás 26.3.) mali v Čechách spravených o 4% viac testov, ale dva krát viac nakazení na obyvateľa ako u nás. Takže ináč povedané na 100 vykonaných testov bolo 2x viac nakazení v Čechách ako u nás (nakazení mali 4x viac ale majú 2x väčšiu populáciu).

Porovnanie počet testovaní na obyvateľa Slovensko s Českom (Pavol Kopečný)

Tiež čítam a počúvam, že je vraj veľa ľudí, ktorých neprídu ani otestovať a preto je oveľa viac prípadov COVID-19, ako sa oficiálne uvádza. Je to pravda, ale takýto stav je vo všetkých krajinách (alebo skoro všetkých). Predvčerom som hovoril s mojim známym z Británie, ktorý mi povedal, že on, aj jeho manželka, majú pravdepodobne COVID-19 a chceli sa dať testovať. Bolo im povedané, že aby zavolali iba ak by mali naozaj veľmi vážny stav, alebo ak by to trvalo dlhšie ako 14 dní. A poprosili ich aby ináč nevolali, lebo nemajú na nich čas a musia riešiť urgentné prípady. Včera som hovoril s osobou zo záchranných služieb v Čechách a povedala mi, že to funguje v Čechách úplne rovnako. Takže nie sme výnimkou.

Svetlo na konci tunela: Situácia nie je ideálna. Pre mnohých veľmi zlá. Ani v tomto nie sme výnimka. Ak by sa nám však podarilo dostať sa na nulovú hranicu nových prípadov (s veľkou disciplínou a trochou šťastia) a podarilo sa tento stav udržať prísnymi kontrolami prichádzajúcich ľudí so zavedením povinnej karantény resp. iným spoľahlivým procesom, tak by sme sa mohli stať prvou krajinou v EU, ktorá bude mať Koronu pod kontrolou a tak aj krajinou, ktorej výrobky ale aj služby budú veľmi žiadané. Myslím, že by to veľa ľudí po celom svete vnímalo, že (popri šťastí) musíme byť aj veľmi múdri a šikovní. Takýto úspech by mohol do významnej miery vykompenzovať straty ekonomického poklesu v súčasnosti a možno zabezpečiť aj prudký rast našej ekonomiky v nasledujúcich obdobiach.

Na to, aby sa nám to podarilo, musia zostať ľudia veľmi disciplinovaní. Včera mi priniesol kuriér zásielku. Zaparkoval, mal na sebe rúško, obliekol si rukavice a podal mi balík. Bolo to pre mňa až prekvapivo opatrne spravené a dodalo mi to optimizmus, že možno to zvládneme. Samozrejme, že eliminovať možnosť nákazy na nulu sa v praktickom živote asi ani nedá, ale vieme ho minimalizovať významne mnohými opatreniami a tak dosiahnuť zvládnuteľnú hladinu nových prípadov, ktorá by mohla byť možno na úrovni zopár ľudí týždenne. Toto číslo by mali zadefinovať zdravotníci podľa počtu potrebných prístrojov a zdravotníkov.

Keď vidím, že ulice sú celkom prázdne, ľudia nosia rúška a rukavice, cítim, že tu je šanca uspieť. Dnes sa veľa ľudí (vrátane mňa) cíti bezpečnejšie a lepšie na Slovensku ako v ktorejkoľvek inej Európskej krajine.

Nižšie je uvedené porovnanie z rovnakého štartu - teda od dňa s prvým výskytom nakazenia v krajine. Všimnite si krivku Slovenska - sme na tom veľmi dobre v porovnaní s mnohými inými krajinami v EÚ. Zavedenie opatrení v skorom období nám zatiaľ veľmi pomáha.

Porovnanie vývoju počtu nakazení v rôznych krajinách EÚ. (Pavol Kopečný)

Zdroj dát: wikipedia a https://www.worldometers.info/coronavirus/

Porovnanie s USA ani nechcem začínať, lebo to by mohol byť dlhý a taktiež veľmi pozitívny článok o Slovensku. Trumpovi viem povedať len toľko, že plné kostoly na veľkú noc mať určite v USA nebude, napriek tomu, že to veľmi chce. Bude rád, keď na veľkú noc nebudú mať ešte prísnejšie reštrikcie. Zdravo zmýšľajúcemu a chápavému človeku sa z toho musí hlava točiť. A Trumpova komunikácia k národu je učebnicový príklad toho, čo by sa nemalo robiť v takomto období.

Dnes sme štvrtou krajinou s najnižším počtom nakazení na 1 mil. obyvateľov. Číselne je na tom lepšie len Maďarsko, Poľsko a Bulharsko. Nazdávam sa, že práve Maďarsko, ktoré je dnes lídrom v tomto ukazovateli, je na tom v skutočnosti horšie ako Slovensko. Počet nakazení sa dá odhadovať aj od počtu úmrtí. V Maďarsku je počet úmrtí 10 (prvé nakazenie v Maďarsku bolo len o dva dni skôr ako u nás a 10 úmrtí mali už pred tromi dňami). V Bulharsku to začalo o 2 dni po nás. A číslo 40 sme mali aj my pred dvomi dňami (kompletné počty testovaní v Bulharsku som nenašiel). V Poľsku mali k včerajšku 29 564 vykonaných testov a prvé nakazenie bolo 2 dni pred nami. U nás bolo včera 5 573 je na osobu menej ako u nás, čo je na osobu cca. o štvrtinu viac ako v Poľsku. Preto si myslím, že dnes sme na tom lepšie ako tieto tri krajiny a pravdepodobne sa to prejaví na ukazovateľoch v nasledujúcich niekoľkých dňoch.

# Krajina Nakazení na 1. mil. obyvateľov Spolu nakazených Nové nakazenia Počet úmrtí Počet uzdravení Aktívne prípady Významné zdravotné ťažkosti 1. Hungary 31 300 39 10 34 256 6 2. Poland 34 1,289 68 16 7 1,266 3 3. Bulgaria 40 276 12 3 9 264 8 4. Slovakia 49 269 43 2 267 1 5. Romania 67 1,292 263 24 115 1,153 32 6. Greece 86 892 27 42 823 53 7. Cyprus 121 146 3 4 139 3 8. Lithuania 127 345 46 5 1 339 2 9. Croatia 134 551 56 3 37 511 14 10. Latvia 148 280 36 1 279 11. Finland 188 1,041 83 5 10 1,026 24 12. Czechia 193 2,062 137 9 11 2,042 34 13. Sweden 302 3,046 206 92 16 2,938 214 14. Slovenia 304 632 70 9 10 613 14 15. Malta 315 139 5 2 137 1 16. Denmark 347 2,010 133 52 1 1,957 109 17. Ireland 368 1,819 19 5 1,795 47 18. Portugal 419 4,268 724 76 43 4,149 71 19. Estonia 433 575 37 1 11 563 7 20. France 447 29,155 1,696 4,948 22,511 3,375 21. Netherlands 502 8,603 1172 546 3 8,054 761 22. Germany 565 47,373 3435 285 5,673 41,415 23 23. Belgium 628 7,284 1049 289 858 6,137 690 24. Austria 821 7,393 484 58 225 7,110 128 25. Italy 1,333 80,589 8,215 10,361 62,013 3,612 26. Spain 1,370 64,059 6273 4,858 9,357 49,844 4,165 27. Luxembourg 2,321 1,453 9 6 1,438 3

zdroj: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Sú dôležité tri body: (1) Udržať disciplinovaný prístup, (2) nájsť riešenia ako udržať nízky stav nakazení potom, ako začneme uvoľňovať reštrikčné opatrenia a (3) začať uvoľňovať reštrikčné opatrenia v správny čas. Viem, že dopad na ekonomiku bude veľmi vážny. Ale tiež viem, že tie opatrenia by sme museli urobiť skôr, či neskôr určite. Môj názor je, že v krajinách s rozumnou vládou to spravia skôr a v tých ostatných to spravia neskôr. Neskôr sa to deje najmä pod tlakom absolútneho kolapsu zdravotníctva, vysokého počtu úmrtí, alebo jednoducho silného tlaku verejnosti ako sa to dialo v Španielsku, Taliansku, USA a v mnohých ďalších krajinách. Dnes som presvedčený, že sme si na Slovensku zvolili tú lepšiu cestu s nižším negatívnym dopadom. Ak by som sa mohol vrátiť v čase späť, tak by som tie reštrikcie zaviedol o trochu prísnejšie a o 10 dní skôr. Dnes by sme mali pravdepodobne menej ako 50 nakazení a možno s trochou šťastia aj nulu. A začať uvoľňovať reštrikcie by sme mohli možno o 10 dní skôr alebo možno aj viac ako o 10 dní skôr. Otázkou len zostáva, čí sa nám podarí súčasný dobrý stav a vývoj aj udržať.

Dúfam, že sa nám spoločne podarí dotiahnuť ten súčasný výborný trend a nezvoľniť, aby sme sa čím skôr mohli všetci vrátiť do práce a dotiahnuť zameškané. Ak by sme boli jednou z prvých krajín EU ktoré budú fungovať naplno, tak do konca roka určite dokážeme časť strát vykompenzovať.

A linka na dáta z konca každého dňa (má to viac zošitov / sheet-ov)

A ešte návod pre disciplinovanú a uvedomelú časť populácie ako sa správať:

Správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných.

“aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”