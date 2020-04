Slovensko by sa mohlo stať ekonomickým lídrom v EÚ v období s korona vírusom

Korona: fázu 1 sme zvládli perfektne. Je čas zvládnuť na výbornú aj fázu 2 :::::::::::::::::::::::::

Katastrofa v USA

V utorok 14.4. v USA zomrelo 6185 ľudí. To je viac ako dvojnásobok počtu úmrtí pri teroristických útokoch 11. 9. 2001 (2977 obetí) na dvojičky, Pentagon a jedno lietadlo, čo spadlo v Pensylvánii. Ak by sme utorkovú úmrtnosť prepočítali na obyvateľa a dali to do Slovenského kontextu, tak by sa jednalo o 100 úmrtí v jediný deň. Do tohto momentu zaregistrovali v USA cca. 34 500 úmrtí, čo by v Slovenskom kontexte reprezentovalo 557 úmrtí. Máme ich našťastie len 8. Dnes sme v 41. dni po zaregistrovaní prvej nákazy v našej krajine a máme 977 registrovaných nakazení. USA malo v 41. deň registrovaných 42 nakazení, UK 456 a Čína 41. Preto ešte určite nemôžme povedať, že sme vyhrali.

Úspech u nás

Nechcem hodnotiť USA a čo robia zle (to by mohol byť článok sám o sebe a veľmi dlhý). Chcem skôr vyzdvihnúť, že som nadšený z toho, ako dobre sme zvládli prvú fázu tohto problému na Slovensku. Ľudia nosia rúška, mnohí aj rukavice a správajú sa uvedomelo. Samozrejme aj u nás sú rezervy na vylepšenie. A vylepšenia by sa mali udiať. Ale v USA je to úplne iná kapitola - sú tam ľudia, ktorí verejne protestujú voči lock-down-u a social distancing-u a asi vieme už dnes celkom spoľahlivo odhadnúť, čo sa v daných lokalitách udeje v najbližšiej dobe. U nás sme to nenazvali lock-down, ale v princípe sme si to spravili v miernejšej a veľmi efektívnej forme. Myslím, že viac ako všetky slová, ktoré politici prezentovali bolo dôležité, že ich prezentovali v rúškach a za to im patrí veľká vďaka, lebo išli príkladom. Na druhej strane keď vidím, že tvrdia, že ľudia majú byť v dvojmetrových odstupoch od seba a myslím, že pred dvomi dňami som si našiel trochu času pozrieť tlačovku a za premiérom boli nastúpení jeden vedľa druhého tak cca. 50 cm od seba. To už nie je v súlade s ich odporúčaniami a odporúčaniami hygienikov.

Dôležité dodržiavať

Veľa som si o korone načítal a som (zatiaľ) názoru, že ak by som mal zoradiť dôležitosť bodov na dodržiavanie, tak by som dal úplne na prvé miesto nosenie rúšok pre všetkých a všade mimo domova (samozrejme s výnimkou miest, keď som v prírode sám a nikto sa pri mne nenachádza). Za druhé nosenie rukavíc v obchodoch a iných priestoroch s hustou koncentráciou obyvateľstva a aj v priestoroch, kde mnohí ľudia chytajú rovnaké veci. Za tretie, ak si chytať tvár, tak nie priamo, ale napr. len s kapesníkom alebo servítkou (toto sa mi stále nedarí). A za štvrté časté umývanie rúk a vždy hneď ako prídeme domov. Sú aj ďalšie dôležité body, ale tie čo som spomenul vnímam ako najkľúčovejšie. Ak by sa nám to všetkým darilo, tak by sa to určite odrazilo na nízkych číslach nakazení a následne aj úmrtí.

Ako ďalej

Je absolútne nesporné, že súčasný ekonomický stav je neudržateľný. Čím skôr sa naša ekonomika rozbehne, tým lepšie. Toto samotné bude obrovskou výzvou. Kľúčom bude spraviť to tak, aby sa výrazne nezvyšovali počty nakazení.

Problémy budú najmä miesta s veľmi hustou koncentráciou obyvateľstva. Tu by ste mi (a aj ľuďom, ktorí budú robiť rozhodovania) mohli pomôcť s vašimi myšlienkami, diskusiou a pozorovaním. Ja som názoru, že Mestskú hromadnú dopravu bude treba významne posilniť a najmä v špičke, lebo práve tam je na m2 príliš veľa ľudí.

Vyriešiť, ako sa ľudia budú prepravovať výťahmi vo väčších administratívnych budovách, kde sú výťahy preplnené ráno, na obed a večer.

Divadlá, koncerty a pod. – kde je na malom priestore vysoká koncentrácia ľudí, ktorí v princípe dýchajú rovnaký vzduch.

Čiže bude treba spraviť podrobný zoznam problematických situácií a navrhnúť riešenia, ako minimalizovať potenciálny prenos vírusu.

Tiež bude treba nájsť riešenia na minimalizáciu chytania toho istého miesta mnohými ľuďmi. Napríklad v mnohých dnešných nákupných centrách môžu ísť páni na malú potrebu na WC a umyť si ruky bez toho aby sa dotkli čohokoľvek vo WC. V mnohých divadlách sa všetci muži čo idú na malú potrebu musia chytiť tej istej kľučky.

Ja myslím, že mnoho podobných vecí bude potrebné vyriešiť čím skôr. A práve organizácie, ktoré toto vyriešia budú mať náskok pred tými, ktoré to vyriešené mať nebudú. Napríklad bezkontaktné platby do 100 eur, armatúry na fotobunku, rukavice v budovách na stláčanie kľučiek a gombíkov vo výťahoch.

Elektronické bločky v obchodoch – zabránilo by sa kontaminácii a ušetrilo životné prostredie. A toto sa dá vyriešiť elegantne jednoducho, rýchle a bez významných nákladov (samozrejme, len ak sa chce).

Ja osobne sa nazdávam, že veľa takýchto vecí sa dá vyriešiť a možno aj s nevýznamnými nákladmi. Stačí trochou inovatívneho prístupu. Napríklad miesto automatických dverí, sa dajú umiestniť rukavice alebo servítky na stenu ku kľučke (to je len na ilustráciu... naši ľudia sú mimoriadne inovatívny a určite ich napadnú aj oveľa lepšie riešenia).

Dôležité je tieto nové riešenia vymyslieť a rýchlo zdieľať (ak vás niečo napadá prosím napíšte a zdieľajte to). Lebo ak sa COVID-19 rozšíri v ktorejkoľvek časti našej krajiny, tak to ovplyvní takmer isto všetky ostatné časti. Takže dnes sme všetci na jednej lodi – musíme si pomáhať a na seba dohliadať. Lebo ak si určitý hrdinovia povedia, že nosiť masky je blbosť (alebo nebudú dávať iným spôsobom pozor aby sa ľudia nakazili) a za krátku dobu sa veľa ľudí nakazí, tak sme tam, kde sme nechceli byť a môže hroziť opätovné zatvorenie mnohých prevádzok na ďalších cca. 40 dní a doplatíme na to všetci. Chcem upozorniť, že sme v tomto probléme stále na úplnom začiatku – registrovaných nakazení je LEN 0.027% zo svetovej populácie a LEN 0.018% zo Slovenskej populácie. Reálnych nakazení odhadujem cca. 2 až 5x toľko, čo nám stále dáva len okolo 0.1% populácie. Potenciálne môže byť nakazení niekde medzi 50-80% populácie. Takže počet nakazení (675 tis.) a úmrtí (35tis.) v USA, ktorý dnes znie hrozivo by v blízkej budúcnosti mohol byť neporovnateľne horší. A samozrejme, žiadna krajina, vrátane Slovenska, nie je imúnna voči tomu.

Ľudia v každom odvetví by mali uvažovať a pripraviť plán ako fungovať tak, aby sa nám darilo minimalizovať pravdepodobnosť kontaminácie a prenosu vírusu. Toto treba pripraviť čím skôr a zaviesť prakticky hneď do užívania. Ukázali sme svetu, že Slováci sú múdri a disciplinovaní. Mám takmer dennodenne telefonáty s ľuďmi z rôznych krajín Európy a sveta a musím povedať že mi často v posledných dňoch s obdivom hovoria, ako dobre sme to riešili na Slovensku a často som v pozícii, že sa ma pýtajú, v čom je náš úspech. Naposledy som hovoril dnes s človekom vo Francúzsku, ktorý hovoril o akútnom nedostatku masiek v ich krajine. Keď som mu povedal, ako si u nás bežní ľudia sadli za šijacie stroje a ušili vlastné masky, tak to považoval za úžasné. Skúsme to zvyšku Európy a sveta ukázať aj v tejto druhej fáze – ako správne a rýchlo otvoriť ekonomiku. Ja som presvedčený, že ak sa nám aj toto podarí, tak dokážeme do významnej miery vykompenzovať vzniknuté straty, pretože o služby a produkty od šikovného a múdreho národu bude vyšší dopyt vzhľadom na vyššiu vnímanú kvalitu. A tiež budú ochotní aj viac za takéto produkty a služby platiť. Navyše, ak my budeme mať prevádzky otvorené a v okolitých krajinách ich budú mať zatvorené, tak práce bude viac, ako budeme stíhať.

13.3. som napísal, článok “Slovensko by sa mohlo stať Európskym lídrom v boji s Corona vírusom“ a v posledných niekoľkých dňoch to tak aj bolo, čomu som nesmierne rád! Držím nám všetkým palce, nech sa nám podarí stať sa Európskym lídrom aj v otvorenej ekonomike v období s Corona vírusom.

Majte pekný deň!

Moje predošlé články o Corone:

A linka na dáta z konca každého dňa (má to viac zošitov / sheetov)

A ešte návod pre disciplinovanú a uvedomelú časť populácie ako sa správať:

Správajte sa tak, ako by všetci okolo vás boli nakazení a nechceli ste sa od nich nakaziť. A zároveň sa správajte tak, akoby ste boli vy jediný nakazený a nechceli ste to rozšíriť na ostatných.

Dr. Bruce Aylward – líder WHO tímu ktorý pozoroval vývoj v Číne: “…aj keď patrím do populácie, ktorá je zdravá a neobávam sa tejto nákazy [toto už dnes úplne neplatí], tak ak sa nakazím a podám si ruku s niekým, kto je starší alebo má nejakú chronickú chorobu, tak v princípe môžem byť zodpovedný za jeho smrť ... myslím, že musíme začať uvažovať, že sme zodpovední AJ ZA ĽUDÍ OKOLO NÁS nielen za samých seba.”