Keď ‘prekladáme’ ženské mená do slovenčiny znie to skutočne čudne...

... a pre zahraničných ľudí aj smiešne. Hillary Clintonová nie je Clintonová. Všade na svete ju volajú Hillary Clinton. U nás ju voláme Clintonová. Tiež Mikaela Schiffrinová je všade vo svete Schiffrin ale u nás je Schiffrinová.

Angela Merkelová sa nevolá Merkelová ale Merkel. Marilin Monroe nie je Monroeová ale Monroe. Condeleeza Rice nie je Riceová, ale Rice a Michelle Obamová sa volá Michelle Obama. Keď Michelle Obama niekto povie pani Obamová tak bude trochu zmätená, či sa jedná o osobu s podobným menom, alebo či nevedia jej priezvisko.

Je to ako by Andreja Kisku (dúfam, že sa neurazí, že použijem príklad jeho mena ale pozná ho asi každý Slovák, tak preto) nazývali v Rusku Andrej Kiskov alebo Kiskin, alebo Kiskovič, v Poľsku Kiskowski, v Slovinsku Kiskič, vo Švédsku Kiskolson a určite existuje mnoho ďaľších možností v rôznych iných krajinách. Myslím, že vo väčšine krajín ho ľudia oslovujú a oslovovali ako “Andrej Kiska” pretože to je jeho meno.

Predpokladám, že Češi tiež pridávajú -ová na konci tiež. Ak je to tak, neznamená to, že my nemôžme byť progresívnejší a zmeniť to skôr ako oni. Veď aj na Eurá sme prešli skôr. Je možné že sú aj iné krajiny, ktoré majú iný systém prispôsobenia priezviska. Ak o nich viete, dajte mi prosím vedieť. Precestoval som mnoho krajín, ale zatiaľ som sa s tým nestretol. Výnimkou sú samozrejme krajiny, kde používajú úplne odlišné písmo a nejako vás musia nazvať, aby to vedeli prečítať aj ostatní domorodci ako napríklad Čína, Japonsko, Kórea a pod. Ale myslím, že je nevhodné aby sme svojvoľne menili meno komukoľvek, lebo my na to máme svoj systém.

Vzdialenosti sa skracujú a hranice dávajú menší a menší zmysel (samozrejme s výnimkou korona vírusu). Kým pred 25 rokmi cesta do USA stála viac ako 10 násobok priemernej mesačnej mzdy, dnes viete kúpiť letenku za menej ako jednu priemernú mesačnú mzdu. Kým pred 32 rokmi sme mohli sledovať v televízii dva rakúske kanály (aj to len v malej časti Slovenska), dnes môžeme sledovať na ktoromkoľvek mieste neobmedzené množstvo televíznych kanálov a videí v rôznych jazykoch. A toto nám umožňuje sledovať aké sú skutočné priezviská týchto dám, žien a dievčat.

Všimol som si, že keď prídu známe osobnosti ženského pohlavia na Slovensko, tak často s údivom a niekedy prekvapením vnímajú, či to nie je trochu hanba, že ani nevieme ich skutočné meno. Pre mnohé z dám je návšteva Slovenska alebo Česka prvý krát v živote a nie vždy je čas im vysvetliť, že „viete my priezvisko ženám meníme podľa nášho systému a nie je pre nás vôbec podstatné aké je vaše skutočné meno”. Jednoducho príde pretekárka na pretek, alebo osoba na konferenciu a všade vidí za svojim priezviskom ‘ová’ a nevie, či je to niekto iný, alebo len spravili preklep.

Áno, niekdy to vytvára aj celkom zábavné situácie. Ale myslím, že by sa nám Slovenčina neznehodnotila, ak by sme si povedali, že napríklad od 1.9.2020 budeme pre ženy zo zahraničia používať ich skutočné mená. A ak náhodou v Jasnej vyhrá striebornú medailu pretekárka z USA, tak oznámenie bude: striebornú medailu získava Mikaela Schiffrin miesto Schiffrinová a nebude sa pozerať doľava doprava, že čo za vtipálka je ten komentátor, čo skomolil priezvisko, alebo či to spravil naschvál alebo nechtiac.

Môj názor je, že ľudia, ktorí sú v častom kontakte so zahraničnými osobami určite vedia, že naše jazykové pravidlo na koncovky priezviska žien je nevhodný a nepoužívajú ho. Napríklad keď vás zapíšu ako hosťa do hotela, alebo ako prenášajúceho na konferencii v súkromnej sfére, tak osobu volajú podľa jej skutočného mena.

Naozaj pre ľudí zo zahraničia znie veľmi zmätočne a zábavne napríklad Theresa Mayová, Melinda Gatesová, Nancy Pelosiová, Ursula von der Leyenová, Jannet Jacksonová, Serena Williamsová, Steffi Grafová, Nicol Kidmanová, Julia Robertsová, Juddie Fosterová. Je to jednoducho pre ľudí ktorí nevyrastali na Slovensku veľmi zábavné a zároveň strašne čudné.