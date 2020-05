COVID-19 – Proning: Prosím posuňte na našich „COVID-19 lekárov a sestry“

Môže to výrazne znížiť počet intubovaných ľudí a tým pádom aj úmrtí. V záplave množstva informácií sa často môže stať, že sa stratí, alebo prehliadne niečo aj veľmi podstatné.

Snáď o tom naši lekári už vedia, ale možno že aj nie (istota je istota – a preto o tom píšem). V New Yorku a Taliansku majú veľký úspech s niečím, čo volajú “Proning” alebo "Prone positioning" alebo v tomto prípade ležanie bruchom dole.

Do pár minút to významne zvyšuje okysličenie krvi. Nemám teraz čas písať o tom kompletný článok ale dnes som narazil na článok ako Dr. Nicolas Caputo z New York City (šéf JIS v Lincoln Medical Center v Bronxe - nemocnica, kde mali strašne veľa prípadov) prezentuje Proning ako veľmi nápomocný. Z okysličenia 70% sa dostali v priebehu pár minút na tesne pod 90% len otočením pacienta na brucho. Po piatich minútach otočenia viacerých pacientov s nízkym obsahom kyslíka dostali ľudí na cca. 94%.

Predtým mnohých pacientov s hypoxiou intubovali - dali ich na umelú pľúcnu ventiláciu, napriek tomu, že pri nízkych hladinách kyslíku v krvi, niektorí ešte stále relatívne normálne fungovali (telefonovali a podobne). Teraz ich najprv otáčajú na brucho a tým výrazne zvyšujú hladinu kyslíku v krvi a znižujú počet pacientov, ktorých treba napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Porozumel som, že gravitáciou sa prirodzene vnútorné orgány posunú tak, že to urobí extra priestor pre pľúca na dýchanie.

V New Yorku proningom prešli z niekoľko stoviek intubovaných pacientov denne na niekoľko desiatok.

Tvrdí, že samozrejme nie je to riešenie na všetko a pre všetkých, ale je to snaha o zníženie počtu ľudí, ktorých treba intubovať, pretože „po intubácii je 50% šanca negatívneho výsledku“ – toto je citát z jedného z článkov, na ktoré som narazil.

Prosím prečítajte si (okrem poslednej linky je všetko žial len v angličtine):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158870/ (toto je z US National Library of Medicine and National Institute of Health). Sú určite už aj novšie výsledky, len som nemal čas to vyhľadať.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04344106 - tu začali klinické testovanie (14. 4.) očakávané ukončeni malo byť 1.5. Toto je veľmi dôležitá linka a sú tam aj kontakty na doktorov, ak sa chcete s nimi spojiť, že ako sa to zatiaľ vyvíja. Predpokladám, že už bolo určite viac takýchto klinických testovaní.

https://www.yahoo.com/lifestyle/how-a-free-extremely-low-risk-er-technique-is-saving-lives-from-coronavirus-215640425.html

https://www.nytimes.com/2020/04/14/nyregion/new-york-coronavirus.html

https://edition.cnn.com/2020/04/14/health/coronavirus-prone-positioning/index.html

https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/wcptnews/images/Vedenie%20fyzioterapie%20pri%20ochoren%C3%AD%20COVID-19%20v%20ak%C3%BAtnych%20sektoroch%20nemocni%C4%8Dn%C3%BDch%20zariaden%C3%AD%20SLOVAK.pdf (dokonca je to spomenuté aj tu na strane 8 ale myslím, že v mierne inom kontexte).

Nie som lekár a nemám medicínske vzdelanie. Viem však odlíšiť hoax od reálnej informácie.

Nestihol som to pozrieť do väčšieho detailu, ale snáď to môže pomôcť zachrániť životy. Prosím ľudí, čo hovoria anglicky, nech o tom možno tiež pohľadajú info na nete a možno posunú viac relevantných info v Slovenčine. Ale asi najdôležitejšie je, aby sa o tom dozvedel zdravotnícky personál, ktorí má na starosti pacientov COVID-19 čím skôr (ak o tom náhodou ešte nevie). Ak by sa nejaký lekár/ka vyjadril/a, že je to známe a bežne používané, tak super a nemusíme o tom nič hladať :).

Stále máme v Európe najmenej úmrtí na obyvateľa, tak nech to tak aj zostane ;). A je to lacnejšie ako lieky - a vyzerá že zatiaľ celkom účinné.