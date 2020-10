Celoplošné testovanie podľa mňa nie je rozumné.

Riešil by som súčasnú problematickú situáciu inak, ale možno ma niekto presvedčí aj o opaku. Tu sú moje dôvody:

Je to logisticky veľmi komplikovaný projekt Nevyhnutne to vytvorí mnoho situácií pri ktorých sa zvýši pravdepodobnosť nakazenia - budeme musieť zorganizovať aby veľa ľudí prišlo na rovnaké miesta (cestovanie v dopravných prostriedkoch tam a späť, čakanie na testy atď.) Je to finančne nákladný projekt (môj odhad je okolo 50-100 mil. eur napriek tomu, že to bude organizované armádou, ktorú platíme aj tak) Je značné riziko možnosti nákazy práve počas testovania. Idem na testovanie a idem hneď za osobou, ktorá je nakazená. Povedzme si na rovinu – 100% dezinfekcia po predošlej osobe je naivnou utópiou. Nakazím sa, ale moje testy vyjdú negatívne. Tým pádom je vyššia pravdepodobnosť, že sa môžem stať superprenášačom, lebo mám pocit, že “vírus nemám a všetci, čo sú nákazlivý, tak sú v karanténe, takže som v úplnom bezpečí”. Stále existuje riziko false-negative (teda nesprávneho negatívneho výsledku testu) (napr. nesprávne odobratá vzorka, iné chyby spojené s ľudským faktorom, alebo osoby, ktoré sa už nakazili, ale ešte sa to neprejaví). Deti nebudú testované a to znamená, že nebudeme mať úplnú kontrolu nad všetkými prenášačmi vírusov v danej populácii. Samozrejme, že aj deti prenášajú vírus. Hranice sú otvorené – o pár dní tu môžeme mať ďalších ľudí s vírusmi Máme na Slovensku aj osoby, ktoré nie sú občania SK, ktoré asi nebudú testované Neviem, ako sa to vynúti od občanov, ktorí sa nebudú chcieť dať testovať, alebo sa nebudú môcť dať testovať (a takých bude určite značné množstvo). Bude to trvať viac ako deň. Tí, ktorí sa nedali testovať počas prvého víkendu môžu nakaziť tých, ktorí sa už počas prvého víkendu otestovali a mali negatívne výsledky Určite je veľa ďalších komplikácií, ktoré ma hneď nenapadli a nie sú tu uvedené – ak vás napadnú prosím spomeňte ich, môže to pomôcť spraviť lepšie rozhodnutia. Zvážil by som pozrieť sa na skúsenosť v Čechách (ak to tam spustia) a ak to bude úspešné, tak potom to spraviť aj u nás.

Celoplošné testovanie by som považoval za rozumné za predpokladu, že by sa to vykonalo nasledovne a všetky nižšie uvedené kroky by boli splnené:

V deň 1 hodinu 0 (napríklad v sobotu o 7:00 ráno) sa zavrú hranice a každá ďalšia osoba prichádzajúca na územia Slovenska sa musí na hraniciach otestovať. Testovanie na hraniciach by malo pokračovať aj po ukončení testovania. Testy sa zrealizujú v deň 1 na všetky osoby nachádzajúce sa na území Slovenska (aj deťoch). Testuje sa aj predošlé prekonanie COVID-u. Po teste budú všetci v povinnej karanténe (aj v rámci rodiny) až do získania výsledkov (ktoré by som chcel aby boli do 12 hodín (max. 24 hodín) pre všetkých). Pozitívne testovaní ostávajú v povinnej karanténe a budú kontrolovaní napríklad náramkami aby nemohli nakaziť nenakazených ľudí.

A každý kto má dostatok rozumu a toto číta musí uznať, že takéto podujatie je nereálne. Voľby sú niečo podobné z určitého pohľadu (v jeden deň príde na mnohé určené miesta veľa ľudí) a aj tam príde len cca. 50% populácie vo veku 18+.

Ak sa to napriek možným problémom a komplikáciám uvedeným vyššie vláda naozaj rozhodne spraviť, mali by byť testované všetky osoby na území SK a nepúšťať do krajiny ľudí bez testov na hraniciach. A tiež robiť testovania len s testami s veľmi vysokou mierou spoľahlivosti.

Napriek tomu, že si nemyslím, že je plošné testovanie správne, v žiadnom prípade to neznamená, že by som radšej chcel predošlú vládu. Určite nie. V plošnom testovaní vidím dobrý úmysel a dobrý zamýšľaný cieľ, ale nie správnu cestu.

Najlepšie, čo môžeme v tejto situácii spraviť podľa môjho názoru je byť opatrní a zodpovední: všetci nosiť rúška (ktorí nemajú zdravotné komplikácie spojené s nosením rúška), obmedziť osobný kontakt s inými osobami na minimum, dezinfikovať ruky a plochy častého dotyku. Ak by sa nám podarilo byť 14-28 dní disciplinovaní, tak môžeme sa opäť vrátiť do takmer bežného života, ako tu bol počas mesiacov jún až september.

Lockdown je finančne významne náročnejší, ako celoplošné testovanie. A ani ja nechcem lockdown. Lockdown sa dá obísť len vysokou disciplínou ľudí. Vysokú disciplínu ľudí sme už celému svetu ukázali v marci a nasledujúcich mesiacoch. Boli sme jedni z najlepších na svete. Ale tá disciplína bola vtedy spojená s lockdownom. Skúsme to ukázať ešte raz, ale tentokrát bez lockdownu. Povedať si, že začíname dnes a snažiť sa byť čo najdisciplinovanejší nasledujúcich 28 dní. Disciplinovaný prístup všetkých ľudí na Slovensku nám všetkým môže ušetriť obrovské finančné prostriedky a mnohým aj prácu. Aj ja neznášam nosenie rúška, ale ak mi niekto povie, že ak ho budem disciplinovane nosiť 28 dní môžem tým pomôcť mnohým ľuďom aby neprišli o prácu alebo neochoreli, tak toho komfortu sa vzdám s radosťou. Disciplinovaný prístup môže zabezpečiť že ja, manžel/ka, rodičia, súrodenci, deti, vnúčatá alebo niekto blízky nepríde o prácu, resp. neochorie, alebo neskončí v nemocnici, či horšie. Alebo zabezpečiť, že klienti firiem budú mať peniaze na nákup tovarov, čo sekundárne dáva prácu ľuďom.

Ak by som bol v pozícii osoby ktorá rozhoduje o blízkej budúcnosti krajiny súvisiacej s COVID-om, tak by som spravil vyhlásenie, že ak nezačne klesať 7 dňový priemer do 12 dní (ináč myslím, že začne aj skôr a minimálne ďalších 7 dní by som tomu dal), tak vláda pristúpi k lockdown-u (ak by aj vláda pristúpila okamžite k lockdownu, výsledky sa pravdepodobne neprejavia skôr ako o 5-14 dní). Poprosil by som o vyhlásenie prezidentku a premiéra aby silno apelovali na ľudí a média a vyzvali ich na pomoc v tejto situácií a k maximálnej možnej disciplíne – aby boli disciplinovaní a pomáhali ľuďom okolo byť tiež disciplinovaní a zodpovední. Tiež by som požiadal aby lídri všetkých politických strán (aj opozičných) spravili rovnaký krok. Tiež zamestnávatelia aj lídri aby spravili podobné vyhlásenia – že sú na tej istej lodi (teda obísť lockdown) a išli príkladom. Podľa toho, čo pozorujem, ľudia sú ozaj už dnes zodpovednejší, ako boli pred pár dňami, a preto myslím, že cca. o 10 dní by to malo byť viditeľnejšie klesať bezohľadu na to, či budeme mať lockdown alebo nie. (Mimochodom je dôležité podotknúť, že od 17.9. bol dnes (22.10.) prvý deň menej nakazených ako pred 7 dňami – a to až o 10%... Dnes 1728 a minulý štvrtok 1929). Medzičasom by som vyrátal aký 7 dňový priemer je potrebný na to, aby neboli negatívne ovplyvnené ostatné zdravotné služby a povedal by som, že do 40 dní sa musíme dostať na daný 7-dňový priemer a udržať to na tej úrovni ináč budeme uzatvárať ekonomiku. A na danom 7-dňovom priemere musíme zostať až do doby, kým budú k dispozícii vakcíny (čo by podľa predpokladov mohlo byť cca. vo februári-apríl +/- 3 mesiace.

Dnešný blog píšem preto, lebo dúfam, že sa dostane aj k ľuďom, ktorí rozhodujú o budúcnosti našej krajiny a pomôže im to spraviť správnejšie rozhodnutia. Čo nám samozrejme môže pomôcť ušetriť významné prostriedky.

Je dôležité uviesť, že počet úmrtí bude ešte aspoň mesiac až mesiac a pol stúpať bez ohľadu na to, aké opatrenia budú teraz prijaté, lebo počet úmrtí dnes súvisí so situáciou pred mesiacom a tak počet úmrtí o mesiac bude súvisieť so situáciou dnes a pri súčasnej percentuálnej úmrtnosti môžeme o mesiac rátať s úmrtiami na úrovni viac cca. 100 ľudí denne +100/-50 a zdravotníci takmer určite nebudú stíhať. Držím nám všetkým palce, aby sme robili správne rozhodnutia a správali sa zodpovedne a disciplinovane. A samozrejme, že ak sa ľudia nebudú správať zodpovedne a disciplinovane, tak lockdown bude nevyhnutným ďalším krokom.