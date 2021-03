Očkovanie: naše zdravotníctvo je katastrofa!

Už viac písal o tom, ako je naše zdravotníctvo úplná katastrofa. Dnes som išiel s mojím otcom, ktorý ma nad 80 rokov na očkovanie proti COVID na presnú hodinu a minútu... a absolútne neuveriteľné!!!

Cca. 4 ľudia na jednom metri štvorcovom čakajú v uzavretej miestnosti bolo mi povedané lekárom, že minimálne 30 minút. Ale odhadujem to tak na viac ako hodinu.

Problém č. 1:

Všetko sa píše na papier a potom sa to z papiera musí nahadzovať do počítača. Bolo by ďaleko jednoduchšie zaslať tie data z domu elektronicky – tu sa míňa neuveriteľné kvantum času.

Problém č. 2:

Majú mobilné telefónne čísla a miesto toho aby poslali SMS napr. 10 minút pred očkovaním, tak nechávajú najzraniteľnejších ľudí – teda ľudí vo vysokom veku v uzavretých v miestnosti dýchať ten istý vzduch a sedieť doslova tak, že sa ramenami jeden druhého dotýkajú.

NEUVERITEĽNÉ!!! Rozum sa mi zastavuje keď toto vidím po roku problému s COVIDOM a po tom ako zomierajú starší ľudia vo veľkom počte každý deň. V tomto prostredí dostať COVID je veľmi jednoduché a ak potom niekto povie, že človek zomrel ako následok očkovania, tak vyzerá, že asi na tom bude veľa pravdy, žiaľ!!! Aj keď to nebude kôli vakcíne, ale kôli procesu.

Píšem to kôli tomu aby sme predišli ďaľším zbytočným nakazeniam a úmrtiam zapričineným dezorganizáciou.

V čakárni na očkovanie na COVID na Mýtnej v Bratislave 23.3.2021 o 11:30 (Pavol Kopečný)





Vidíte 2 metrové odstupy? A počet ľudí na 25m2? A takto to bolo aj za mnou.